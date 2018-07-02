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WhatsApp gruplarında artık herkes mesaj atamayacak

Mesajlaşma programı WhatsApp, grup konuşmalarında kargaşanın önüne geçmek için sadece yöneticilere mesaj atma özelliği getirdi.

AA | 02.07.2018 - 17:57..
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WhatsApp gruplarında artık herkes mesaj atamayacak

Popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik getirdi.

SADECE YÖNETİCİLER MESAJ ATABİLECEK

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada yeni özellikle sohbet gruplarına mesaj atmayı yalnızca grup yöneticileriyle sınırlandıran bir seçenek sunulacağı belirtildi.

Yeni seçenekle çok sayıda kişinin kullandığı sohbet gruplarında kişilerin konuşmaları yahut bireysel yorumlarının mesaj kirliliğine yol açmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

ÖZELLİK NEREDEN DEĞİŞTİRİLECEK

Açıklamada, "Kişilerin WhatsApp gruplarını kullanma sebeplerinden biri de okul aile birlikleri, dernekler ve topluluk merkezleri gibi organizasyonların yaptığı açıklama ve duyurulardan haberdar olmak. Yeni özellik bu tip grup hesaplarının yöneticilerine daha kullanışlı araçlar sunmayı hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Yeni özellik, "Grup Bilgisi" sekmesinde "Grup Ayarları/Mesaj Yollama/Yalnızca Yöneticiler" seçeneği işaretlenerek ayarlanabiliyor.

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