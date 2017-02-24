Whatsapp'ın tepki çeken güncellemesi

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu.

KİŞİLER GİTTİ DURUM GELDİ

Güncellemeyle Uygulamada "kişiler" sekmesi ortadan kaldırılırken bu simge yerine hikaye özelliğinin bulunduğu "durum" geldi.

Kişiler sekmesi ise daha önceden grup oluşturmak için kullanılan sohbet simgesine taşındı. Kişiler sekmesini bulamayanlar ise bu durumu sosyal medyada paylaştılar.

AÇIKLAMA YAYINLANDI

Whatspp'ın bu güncellemeyle ilgili açıklaması ise şu şekilde; WhatsApp Durum güncellendi. Favoriler/Kişiler sekmesi artık Durum Sekmesi oldu. WhatsApp kolaylıkla telefonunuzun adres defterindeki kişilerden hangilerinin WhatsApp kullandığını belirleyebilmektedir.