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Wilders, Hz. Muhammed konulu yarışmayı iptal etti

Hollandalı sağ popülist politikacı Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasından vazgeçti. Wilders ölümle tehdit edilmişti.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 14:28..
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Hollandalı sağ popülist politikacı Geert Wilders planladığı Hz. Muhammed temalı karikatür yarışmasını iptal etti. Wilders yaptığı açıklamada, "İslamcı şiddet tehlikesi nedeniyle yarışmayı durdurduğunu ve yarışmanın İslamcı şiddete bahane edilmesini istemediğini" duyurdu.

WILDERS KORKTU

Wilders, karikatür yarışması yapılacağının duyurulmasından sonra yoğun tehdit aldığını ve korkudan geri adım attığını belirtti. "Sadece kendisini değil, bütün Hollanda'yı hedef alan ve ölüm ile teröre hayattan daha fazla değer veren radikal Müslümanların başkaları için de tehdit oluşturduğunu" belirten Wilders, bir de küstahça bunun "İslam'ın hoşgörüsüz karakterini bir kez daha gözler önüne serdiğini" kaydetti.

Wilders, "İnsanların güvenlikleri önceliklidir" dedi.

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