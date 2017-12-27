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William-Kate çifti ile Elizabeth'in araları açıldı

Kraliçe Elizabeth geleneksel Noel konuşması için odasında kameralar karşısına geçti. Odada yeni gelin Meghan dahil herkesin fotoğrafı vardı, ancak iki kişi hariç.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 11:43..
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İngiltere Kraliyeti çalkantılı günler geçiriyor. Harry ile Meghan Markle'nin evliliğine hazırlanan Krallık'ta, Kraliçe Elizabeth ile William-Kate çiftinin arasının açıldığı öne sürüldü.

William-Kate çifti ile Elizabeth'in araları açıldı

FOTOĞRAF ODADA YOK

Kraliçe Elizabeth'in geleneksel Noel gecesi konuşması sırasında, İngiliz basınının gündemine oturdu. Kraliçe'nin konuşma yaptığı orada bir sürü, çerçevelenmiş fotoğraf bulunuyordu.

Fotoğraflarda Prens Philip ile evlilik fotoğrafları, Camilla'nın 70. yaş doğumgünü sırasında Prens Charles ile birlikte çektirdiği fotoğraf torunları Prens George ve Prenses Charlotte bulunuyordu. Kraliçenin odasında yeni olarak torunu Prens Harry ve birkaç hafta önce nişanlandığı Meghan Markle yerini almışken, William ile Kate'in fotoğraflarının yer almaması dikkat çekti.

2015'TE VARDI

Fotoğraflar arasında William ile Kate'in olmaması dikkat çekici olurken, Kraliçenin 2015 yılında yaptığı Noel konuşmasında odasında Prens William ve Kate Middleton'ın fotoğrafı bulunduğu ortaya çıktı.

William-Kate çifti ile Elizabeth'in araları açıldı

Fotoğrafın kalkmış olması İngiliz medyasında "araları kötü mü?" sorularını ortaya çıkardı.

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