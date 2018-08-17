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Wilma Elles'in korkutan yeni görüntüsü

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles verdiği kilolar sonrasında sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Takipçileri ünlü oyuncunun verdiği kiloları görünce Elles'i uyardı.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 14:46..
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Bir dönem Kanal D'de yayınlanan ve dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle tanınan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'in son hali sevenlerini tedirgin etti.

Wilma Elles'in korkutan yeni görüntüsü

"ANOREKSİYA MI OLDUN"

Paylaştığı son fotoğrafında kemikleri sayılan Elles'i takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Birçok takipçi Elles'in kilo alması gerektiğini belirterek, 'Acilen kilo almalısın'' uyarısında bulunurken, bazıları ise ''Anoreksiya mı (yeme bozukluğu) oldun?'' diye sordu.

Wilma Elles'in korkutan yeni görüntüsü

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