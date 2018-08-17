Wilma Elles'in korkutan yeni görüntüsü

Bir dönem Kanal D'de yayınlanan ve dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle tanınan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles'in son hali sevenlerini tedirgin etti.

"ANOREKSİYA MI OLDUN"

Paylaştığı son fotoğrafında kemikleri sayılan Elles'i takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Birçok takipçi Elles'in kilo alması gerektiğini belirterek, 'Acilen kilo almalısın'' uyarısında bulunurken, bazıları ise ''Anoreksiya mı (yeme bozukluğu) oldun?'' diye sordu.