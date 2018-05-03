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Wiz Khalifa ilk kez Türkiye’de konser verecek

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Wiz Khalifa, 4 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 11:04..
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İlk albümü Show and Prove’u 2006 yılında çıkaran ve kısa süre içerisinde rap müziğin zirve isimleri arasına yükselmeyi başaran Cameron Jibril Thomaz, sahne adıyla Wiz Khalifa, 4 Temmuz’da Küçük Çiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak.

LİSTE BAŞI KALMAYI BAŞARDI

Black and Yellow, Young, Wild & Free, We Dem Boyz, Roll Up gibi onlarca liste başı şarkı ile başarısını katlayan; Furios 7 filmi için Charlie Puth ile birlikte yayınladığı ve 26 farklı ülkede 12 hafta boyunca liste başı kalmayı başardığı See You Again adlı şarkısıyla yalnızca YouTube’da 3,5 milyara yakın dinlenen Wiz Khalifa, bu başarısını Grammy ve Golden Globe adaylıklarıyla taçlandırmış bir isim.

Wiz Khalifa ilk kez Türkiye’de konser verecek

İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yalnızca kendi hit şarkıları ile değil, aynı zamanda Bruno Mars, Maroon 5, The Weeknd, Snoop Dogg, will.i.am, Imagine Dragons, Miley Cyrus gibi dünya starlarıyla birlikte yayınladığı çalışmalarla bir fenomen haline gelen dünyaca ünlü rap şarkıcısı, ilk kez Türkiye’ye geliyor.

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