Wushu nedir

Wushu, savaşma sanatı veya fiziksel yetenek anlamına gelmektedir. Gerçekte, saldırı ile savunmanın yanında akrobatik kareografik hareketler, Uzakdoğu felsefesi ve Kung-Fu da Wushu adı altında toplanır.

Bununla beden ve ruhun uyumu sağlanır. Kişisel gelişimin, iradenin ve öğrenme kabiliyetinin güçlenmesi ile hoşgörülü bir davranış biçimi sağlanır.

WUSHU GENEL KURALLARI

Wushu, Dövüş Stili ve Form Stili olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu tür yarışmalar bireysel ve takım müsabakaları şeklinde yapılmaktadır.

Wushu kurallarına bakıldığında, genel olarak başın arka kısmı, boyun, boğaz ve kasık bölgelerine vurmak yasaktır. Ancak göğüs, baş ve uyluk bölgelerinden puan alınabilmektedir.

Birden fazla yardımcı personelin görevli olduğu Wushu müsabakalarında nihai son karar baş hakem tarafından verilir.