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X-Band EPM Modem'i orduya katıldı

Uydu üzerinden güvenli haberleşme sayesinde terörle mücadelede etkin bir rol alacak olan 'X-Band EPM Modem' askeriyenin hizmetine sunuldu.

22.01.2017 - 19:05
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birkaç ülkenin üretebildiği,uydu üzerinden güvenli haberleşme sağlayan 'X-Band EPM Modem'i yerli ve milli olarak ordumuzun hizmetine sunduk" ifadeleri kullanıldı.

X-Band EPM Modem'i orduya katıldı

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Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini vurgulayan Işık, "Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanmaya sahip olması, hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir.

Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti’nin donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır.' sözleriyle bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiştir." dedi.

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