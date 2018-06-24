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Yabancı asıllı Türkler sandık başında

Antalya'da yaşayan Türk vatandaşı yabancılar da oy kullandı.

DHA | 24.06.2018 - 15:35..
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asda

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturan yabancı asıllı Türk vatandaşlar, oy kullanma işleminin başlamasının ardından soluğu sandık başında aldı.

YABANCI TÜRKLER AKIN ETTİ

Antalya'da saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenlerin oy verme işlemi başlarken, bölgede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hak eden yabancı gelinler de oy vermek için sandığa gitti. Sandık görevlilerinden üzerinde oy pusulalarını ve zarflarını alan yabancı gelinler, kabinlerde tercihlerini yaparak, oy zarflarını şeffaf oy sandıklarını attı.

12 yıl önce Antalya'ya yerleşen Estonya asıllı Türk vatandaşı Jelena Öztürk, oyunun Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Çocuklarını Türkiye'de büyüttüğünü, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Öztürk, "Oyum ülke için hayırlı olsun. Çocuğumu burada büyütüyorum, her şey gelecek için güzel olsun istiyorum" dedi.

Yabancı asıllı Türkler sandık başında VİDEO


"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ve Türk vatandaşı olup, oy kullanma hakkı elde eden yaklaşık 2 bin yabancıdan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Mahmutlar 50'nci Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu'nda oy kullandı. Gündüz, seçimlerin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Türkiye için en iyisi olsun" dedi.

Seçimlerde yerleşik yabancıların kolaylıkla oy kullanabildiklerini belirten Gündüz, Alanya'da oy kullanma hakkı olan 2 bine yakın yerleşik yabancı olduğunu kaydederek, sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin istikrarına katkısı olması temennisinde bulundu.

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