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Yabancı gazeteciler seçimlere yoğun ilgi gösteriyor

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

AA | 24.06.2018 - 18:47..
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Yabancı basın mensupları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Anadolu Ajansının (AA) iş birliğiyle Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da kurulan "Seçim 2018" basın merkezlerinden seçim sonuçlarını izliyor.

650'YE YAKIN BASIN MENSUBU İZLİYOR

BYEGM'den alınan rakamlara göre, seçimleri takip etmek için Türkiye'deki yerleşik yabancı basın mensupları dahil, 34 ülkeden 650'ye yakın basın mensubu akredite oldu.

Yabancı gazeteciler seçimlere yoğun ilgi gösteriyor

Türkiye'deki seçimlere en büyük ilgiyi Fransa basını gösterirken, bu ülkeden 43 basın mensubu akredite oldu. Fransa'yı 36 gazeteci ile İngiltere, 23 basın mensubuyla Almanya takip etti. İspanya'dan 12, Yunanistan'dan 10, ABD ve Belçika'dan ise 9'ar gazeteci akredite oldu.

Merkezde, yabancı gazetecilere elektrik ve internet gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanırken, yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

Yabancı gazeteciler seçimlere yoğun ilgi gösteriyor

Yabancı gazeteciler seçimlere yoğun ilgi gösteriyor

Yabancı gazeteciler seçimlere yoğun ilgi gösteriyor

Yabancı gazeteciler seçimlere yoğun ilgi gösteriyor

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