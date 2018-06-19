taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.029
USD
4,7691
EURO
5,5032
ALTIN
196,17
PETR
74,9600

Yabancı Öğrenci Sınavı Azerbaycan’da yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (BİL-YÖS) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yer alan Bakü Türk Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

İHA | 19.06.2018 - 12:53..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Turkuaz Karyera Merkezi arasında imzalanan protokol uyarınca düzenlenen sınava 78 öğrenci katıldı.

Sınav öncesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tanıtım videosu izletilerek, sınava katılan öğrencilerin üniversiteye dair soruları Serdar Özdemir ve Tümer Karaayak tarafından cevaplandırıldı.

Yabancı Öğrenci Sınavı Azerbaycan’da yapıldı

FARKLI ÜLKELERDE YAPILACAK

Ayrıca öğrencilere şehrin konumu, üniversitenin olanakları ve barınma imkanları hakkında da bilgiler verildi. Öte yandan, BİL-YÖS’ün gelecek yıllarda farklı ülkelerde de yapılması planlandığı belirtildi.

Yabancı Öğrenci Sınavı Azerbaycan’da yapıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Napolyon'un şapkası satışa çıktı

Napolyon'un şapkası satışa çıktı

1
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

50
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

129
Beren Saat tatiline devam ediyor

Beren Saat tatiline devam ediyor

152
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

124
Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

90
Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM