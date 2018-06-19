Yabancı Öğrenci Sınavı Azerbaycan’da yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Turkuaz Karyera Merkezi arasında imzalanan protokol uyarınca düzenlenen sınava 78 öğrenci katıldı.

Sınav öncesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tanıtım videosu izletilerek, sınava katılan öğrencilerin üniversiteye dair soruları Serdar Özdemir ve Tümer Karaayak tarafından cevaplandırıldı.

FARKLI ÜLKELERDE YAPILACAK

Ayrıca öğrencilere şehrin konumu, üniversitenin olanakları ve barınma imkanları hakkında da bilgiler verildi. Öte yandan, BİL-YÖS’ün gelecek yıllarda farklı ülkelerde de yapılması planlandığı belirtildi.