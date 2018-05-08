Yabancı öğrenciler yöresel yemeklerini tanıttı

Kazakistan, Moğolistan, Yemen, Suriye, Irak, Türkmenistan, Çad, Cubiti, Fas, Tacikistan, Kenya ve İran gibi 38 ülkeden öğrencilerin stantlarını gezerek, yöresel lezzetleri tattı.

Yabancı öğrenciler, hazırladıkları yemeklerden protokole ve öğrencilere ikramda bulundu. Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Yemen ve Somalili öğrenciler, yörelerine ait dans gösterileri sunarak şarkı söyledi.

YABANCI ÖĞRENCİLERİN YOĞUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE

Karabük Demir Çelik Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, KBÜ'nün uluslararası öğrencilerin yoğun olduğu üniversitelerden birisi olduğunu söyledi.

"BİR ULUS SIKINTIYA DÜŞTÜĞÜNDE TÜRKİYE ORADADIR"

Dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili, rengi ne olursa olsun, bir ulusun, devletin sıkıntıya düştüğünde onun yanında olan ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kemal Çeber, "Bu Kudüs'te böyledir, Çad'da, Sudan'da, Myanmar'da, Bosna'da böyle olmuştur, Kosova'da, Makedonya'da böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Bu Allah'ın bize yazdığı ulus kaderidir." dedi.



