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Yabancı öğrenciler yöresel yemeklerini tanıttı

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında, öğrenciler ülkelerine ait yöresel yemekleri tanıttı.

AA | 08.05.2018 - 16:37..
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Kazakistan, Moğolistan, Yemen, Suriye, Irak, Türkmenistan, Çad, Cubiti, Fas, Tacikistan, Kenya ve İran gibi 38 ülkeden öğrencilerin stantlarını gezerek, yöresel lezzetleri tattı.

Yabancı öğrenciler, hazırladıkları yemeklerden protokole ve öğrencilere ikramda bulundu. Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Yemen ve Somalili öğrenciler, yörelerine ait dans gösterileri sunarak şarkı söyledi.

Yabancı öğrenciler yöresel yemeklerini tanıttı

YABANCI ÖĞRENCİLERİN YOĞUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE

Karabük Demir Çelik Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, KBÜ'nün uluslararası öğrencilerin yoğun olduğu üniversitelerden birisi olduğunu söyledi.

Yabancı öğrenciler yöresel yemeklerini tanıttı

"BİR ULUS SIKINTIYA DÜŞTÜĞÜNDE TÜRKİYE ORADADIR"

Dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili, rengi ne olursa olsun, bir ulusun, devletin sıkıntıya düştüğünde onun yanında olan ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kemal Çeber, "Bu Kudüs'te böyledir, Çad'da, Sudan'da, Myanmar'da, Bosna'da böyle olmuştur, Kosova'da, Makedonya'da böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Bu Allah'ın bize yazdığı ulus kaderidir." dedi.

Yabancı öğrenciler yöresel yemeklerini tanıttı

Yabancı öğrenciler yöresel yemeklerini tanıttı

Yabancı öğrenciler yöresel yemeklerini tanıttı

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