Yabancı sanatçılar Adıyaman'ı resmetti

Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi'nin iş birliğiyle ilki düzenlenen Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı kapsamında yabancı sanatçılar, Perre Antik Kenti'nde kenti yansıtan resimler çizdi.

100 SANATÇI KATILDI

Perre Antik Kenti'nde 6 gün süren çalıştaya, Adıyaman, Ankara, Bolu, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul, Konya, Sivas ve Tekirdağ'ın yanı sıra Polonya, Almanya, Gürcistan, İngiltere, Hindistan, Rusya, Slovakya ve Türkmenistan'dan 100 sanatçı katıldı.

"ADIYAMAN HARİKA BİR YER"

İngiltere'den gelen Elena Priestley, "Adıyaman harika bir yer. Dün Nemrut Dağı'nı gezmeye gittik. Gerçekten büyüleyici bir yer. Adıyaman'a ikinci defa geliyorum. İngiltere'ye döndüğümde ressam arkadaşlarıma mutlaka Adıyaman'ı önereceğim. Burada insana ilham geliyor. Bizi burada ağırlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Rusya'dan gelen Alexander Jazykov ise resimlerinde özellikle Adıyaman'da bulunan kale ve Nemrut heykellerini koruyan kartalı konu aldığını belirtti.

"İLHAM ALIYORUZ"

Perre Antik Kenti'nde bulunan mağaraların önünde resimlerini çizdiğini ifade eden Alexander Jazykov, "Perre Antik Kenti'nde öğrenciler ve diğer arkadaşlarla birlikte resim çizmek çok güzel bir duygu. Adıyaman'ın her yerinden ilham alıyoruz. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Festivale Slovakya'dan katılan Dmıtriy Petrenko da, Türkiye'ye ilk defa geldiğini aktararak özellikle Adıyaman'da bulunan saat kulesi, kale ve manzaralı yerleri tuvale aktardığını kaydetti.