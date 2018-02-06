Yabancı şarkılarda İstanbul

Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]
İstanbul sayısız medeniyetlerin başkenti olarak tarihte yerini aldı. Türkler haricinde yabancı sanatçılara da ilham olan bu şehir, hangi şarkılara konu oldu? Aralarında unttuklarımız varsa şimdiden özür dileriz.
Nat Simon - Istanbul Not Constantinople
Arasında en bilinen şarkı bu şarkıdır. Temelinde geçmişte yaşanan tarihi kavgalar ve hatta günümüzde YouTube yorumlarında bile Türk - Yunan kavgasının döndüğü “İstanbul mu Konstantinopolis mi?” konusuna 1953 yılında noktayı koymuştur. 1953’te yayınlanmış şarkının da İstanbul’un Fethi’nin 500’üncü yılına denk gelmesi manidar.
Sözlerinden birkaç bölüm ise şöyle:
“New York bile bir zamanlar Yeni Amsterdam'dı,
niye değiştirdiler söyleyemem.
İnsanlar böylesini daha çok sevdiler.
Beni Konstantinopolis’e geri götür.
Hayır Konstantinopolis’e geri dönemezsin.
Uzun zaman geçti Kostantinopolis’ten
Konstantinopolis neden eserleri aldı?
Bu Türklerden başka kimseyi ilgilendirmez.”
Spotify: https://open.spotify.com/track/1HKcy2OX5u86O9M1AOCNDE?si=K9BoKWF3QbCDht3JshIA5A
Apple Music: https://itunes.apple.com/tr/album/istanbul-not-constantinople/266907620?i=266908722&l=tr
Tom Waits- Call From Istanbul
Başarılı sanatçı Tom Waits’in 1991’de kaydettiği şarkıda, İstanbul’u anması şu şekilde:
“İstanbul'dan telefon var.
Sevgilim eve dönüyor bugün.”
Freddy Quinn- Istanbul ist Weit
Avusturyalı sanatçı, şarkısında İstanbul ve Türkiye özlemini vurguluyor ve şu sözlere yer veriyor:
“Güzel İstanbul’u ve dostlarımı
görmeyeli uzun zaman oldu.
Rüyalarımda görüyorum, Haliç'i, Boğaz’ı
Adaları ve evleri.”
Morrissey- Istanbul
Morrisey’in İstanbul sevgisi, her sene düzenli olarak İstanbul’da konser vermesiyle biliniyor. Morrissey’in 2014’te yayınladığı İstanbul şarkısında şu sözlere yer veriyor:
“İstanbul'da
Onu verin bana
İstanbul'da
Geri verin bana
kahverengi gözlü oğlumu.”
Brazzaville - Bosphorus
Brazzaville’in bu şarkısında ilginç bir hikaye var. Grup, İstanbul’a konsere geldiğinde grubun üyesi David Brown, Özgecan Tapa isimli bir kızla tanışır. Özgecan, David’e “Almanya’ya okumaya gideceğim” diyor. David ise “Artık geri dönmezsin herhalde.” diyince, Özgecan, “Ben Boğaziçi’yle nişanlıyım. Her ne olursa olsun buraya döneceğim. Çünkü yüzdüğümü boğazın sularına atarak ’Tekrar dönmek dileğiyle’ dedim ve boğazla nişanlandım.” diyor ve bunun üzerine Brazzaville, Bosphorus şarkısını besteliyor ve klibinde Özgecan Tapa’yı oynatıyor.
Sözler ise şu şekilde:
“Boğaziçi ile evli
Yüzüğünü attı, sonra bir öpücük kondurdu
Osmanlılara ve Bizanslara,
denizin altında yatıyor.
Pembe ve sarı bir yazlık elbise giymişti.
Saçlarını sadece bir şair gibi saklamış.
O yol boyunca Almanya'ya gitti.
Trenler ve soğuk karanlık deniz
Sabah güneşi ve bir sigara
İstiklal Caddesi’nde
Sis ve minik minareler.
Siluet içindeki bütün kubbeler.”
Brooklyn Funk Essentials - Istanbul Twilight
Brooklyn Funk Essentials’ın 1998’de Laço Tayfa ile ortak yaptığı albüm “In The BuzzBag” içerisinde bulunan şarkıların çoğu Türk ezgisi taşıyor. İsim sebebiyle “Istanbul Twilight”ı bu listeye ekledik.
Marc Aryan - Istanbul
Malatya kökenli Ermeni sanatçı Aryan’ın hayat hikayesini anlatmaktan ziyade “İstanbul”u nasıl andığına bakalım:
“İstanbul, düşünürüm sık sık camilerini
ve gökyüzüne uzanan minarelerini..
İstanbul,
düşlerim, sık sık Boğaz’ın mavi sularını
Orada, bir yüz, sevilen bir yüz yansır.
İstanbul, İstanbul, bıraktım kollarına
Temiz kalpli bir kız İstanbul İstanbul
Sevdiğim bir çocuk,
Şiir kadar güzel,
İri siyah gözlü
Akşam karanlığına benzer.”
Jeff Parker - Istanbul
Tortoise grubunun gitaristi Parker’ın enstrümental albümünde yayınladığı parçanın sadece isminin “İstanbul” olması bu listeye girmesini sağlıyor.
Franz Ferdinand - Lucid Dreams
Ülkemizde de sevilen popüler grup Franz Ferdinant'ın Lucid Dreams şarkısında İstanbul'u şu şekilde anıyor:
"Ama ben İstanbul'a uçuyorum
Oh, neden sen de gelmiyorsun?"