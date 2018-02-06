Yabancı şarkılarda İstanbul

İstanbul sayısız medeniyetlerin başkenti olarak tarihte yerini aldı. Türkler haricinde yabancı sanatçılara da ilham olan bu şehir, hangi şarkılara konu oldu? Aralarında unttuklarımız varsa şimdiden özür dileriz.

Nat Simon - Istanbul Not Constantinople





Arasında en bilinen şarkı bu şarkıdır. Temelinde geçmişte yaşanan tarihi kavgalar ve hatta günümüzde YouTube yorumlarında bile Türk - Yunan kavgasının döndüğü “İstanbul mu Konstantinopolis mi?” konusuna 1953 yılında noktayı koymuştur. 1953’te yayınlanmış şarkının da İstanbul’un Fethi’nin 500’üncü yılına denk gelmesi manidar.

Sözlerinden birkaç bölüm ise şöyle:

“New York bile bir zamanlar Yeni Amsterdam'dı,

niye değiştirdiler söyleyemem.

İnsanlar böylesini daha çok sevdiler.

Beni Konstantinopolis’e geri götür.

Hayır Konstantinopolis’e geri dönemezsin.

Uzun zaman geçti Kostantinopolis’ten

Konstantinopolis neden eserleri aldı?

Bu Türklerden başka kimseyi ilgilendirmez.”

Spotify: https://open.spotify.com/track/1HKcy2OX5u86O9M1AOCNDE?si=K9BoKWF3QbCDht3JshIA5A

Apple Music: https://itunes.apple.com/tr/album/istanbul-not-constantinople/266907620?i=266908722&l=tr

Tom Waits- Call From Istanbul

Başarılı sanatçı Tom Waits’in 1991’de kaydettiği şarkıda, İstanbul’u anması şu şekilde:

“İstanbul'dan telefon var.

Sevgilim eve dönüyor bugün.”

Freddy Quinn- Istanbul ist Weit

Avusturyalı sanatçı, şarkısında İstanbul ve Türkiye özlemini vurguluyor ve şu sözlere yer veriyor:

“Güzel İstanbul’u ve dostlarımı

görmeyeli uzun zaman oldu.

Rüyalarımda görüyorum, Haliç'i, Boğaz’ı

Adaları ve evleri.”

Morrissey- Istanbul

Morrisey’in İstanbul sevgisi, her sene düzenli olarak İstanbul’da konser vermesiyle biliniyor. Morrissey’in 2014’te yayınladığı İstanbul şarkısında şu sözlere yer veriyor:

“İstanbul'da

Onu verin bana

İstanbul'da

Geri verin bana

kahverengi gözlü oğlumu.”

Brazzaville - Bosphorus

Brazzaville’in bu şarkısında ilginç bir hikaye var. Grup, İstanbul’a konsere geldiğinde grubun üyesi David Brown, Özgecan Tapa isimli bir kızla tanışır. Özgecan, David’e “Almanya’ya okumaya gideceğim” diyor. David ise “Artık geri dönmezsin herhalde.” diyince, Özgecan, “Ben Boğaziçi’yle nişanlıyım. Her ne olursa olsun buraya döneceğim. Çünkü yüzdüğümü boğazın sularına atarak ’Tekrar dönmek dileğiyle’ dedim ve boğazla nişanlandım.” diyor ve bunun üzerine Brazzaville, Bosphorus şarkısını besteliyor ve klibinde Özgecan Tapa’yı oynatıyor.

Sözler ise şu şekilde:

“Boğaziçi ile evli

Yüzüğünü attı, sonra bir öpücük kondurdu

Osmanlılara ve Bizanslara,

denizin altında yatıyor.

Pembe ve sarı bir yazlık elbise giymişti.

Saçlarını sadece bir şair gibi saklamış.

O yol boyunca Almanya'ya gitti.

Trenler ve soğuk karanlık deniz

Sabah güneşi ve bir sigara

İstiklal Caddesi’nde

Sis ve minik minareler.

Siluet içindeki bütün kubbeler.”

Brooklyn Funk Essentials - Istanbul Twilight

Brooklyn Funk Essentials’ın 1998’de Laço Tayfa ile ortak yaptığı albüm “In The BuzzBag” içerisinde bulunan şarkıların çoğu Türk ezgisi taşıyor. İsim sebebiyle “Istanbul Twilight”ı bu listeye ekledik.

Marc Aryan - Istanbul

Malatya kökenli Ermeni sanatçı Aryan’ın hayat hikayesini anlatmaktan ziyade “İstanbul”u nasıl andığına bakalım:

“İstanbul, düşünürüm sık sık camilerini

ve gökyüzüne uzanan minarelerini..

İstanbul,

düşlerim, sık sık Boğaz’ın mavi sularını

Orada, bir yüz, sevilen bir yüz yansır.

İstanbul, İstanbul, bıraktım kollarına

Temiz kalpli bir kız İstanbul İstanbul

Sevdiğim bir çocuk,

Şiir kadar güzel,

İri siyah gözlü

Akşam karanlığına benzer.”

Jeff Parker - Istanbul

Tortoise grubunun gitaristi Parker’ın enstrümental albümünde yayınladığı parçanın sadece isminin “İstanbul” olması bu listeye girmesini sağlıyor.

Franz Ferdinand - Lucid Dreams

Ülkemizde de sevilen popüler grup Franz Ferdinant'ın Lucid Dreams şarkısında İstanbul'u şu şekilde anıyor:

"Ama ben İstanbul'a uçuyorum

Oh, neden sen de gelmiyorsun?"