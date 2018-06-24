Yabancı yatırımcı Türkiye'de konuta yöneldi

Yatırımcının yüzünü güldüren ve satışları artıran konut kampanyası, Türkiye genelinde etkisini gösterdi.

YÜZDE 16,07'LİK ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun mayıs ayı verilerine göre; Türkiye'de satılan konut sayısı 119 bin 665 oldu. Rapora göre; mayıs ayında gerçekleşen konutsatışı nisan ayına kıyasla yüzde 16.07 oranında artış gösterdi.

YABANCI YATIRIMCININ TÜRKİYE İLGİSİ ARTTI

Konut kampanyalarındaki ciddi indirim nedeniyle yabancı yatırımcılar da Türkiye'ye büyük ilgi gösteriyor.

2018 yılının ilk beş ayında yabancılara satılan konut sayısı 9 bin 756'i buldu. Bu rakamla satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.1 oranında arttı. Daha çok Irak, İran ve Suudi Arabistan vatandaşları tarafından rağbet gören konutların büyük çoğunluğu İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova ve Ankara gibi şehirlerde yer alıyor.