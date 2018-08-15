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Yabancı yatırımcılar Karadeniz'den ev alıyor

Doların yükselmesiyle birlikte kâra geçen yabancı yatırımcılar, Karadeniz'e yöneldi.

İHA | 15.08.2018 - 10:11..
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Yabancı yatırımcılar Karadeniz'den ev alıyor

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, dolarda yaşanan artışın yabancı yatırımcıya yaradığını ve özellikle bölgeye turist olarak gelen Arap yatırımcıların ciddi oranda konut alımına yöneldiğini söyledi.

YABANCI YATIRIMCI KÂRDA

Turizm sezonunun mayıs ayında başladığını hatırlatan Taflan, “Doların kuru o zamanlar 4 küsurlardaydı. Bugün baktığınızda ise 7’ye geldi. O zamanlar 300 bin TL değerindeki konutun dolar karşılığı yaklaşık olarak 73 bin dolardı. Vatandaş bunu bugün aynı şekilde 300 bin TL’den almaya kalktığında yaklaşık 42 bin dolara tekabül ediyor. Arada 31 bin dolar var. 31 bin doları da bugünkü kura vurduğumuzda yaklaşık 215 bin TL yapıyor. Kime yarıyor bu? Tabii ki yabancı yatırımcıya.” ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcılar Karadeniz'den ev alıyor

"EV ALACAKLAR ELİNİ ÇABUK TUTSUN"

"Elinde doları olan vatandaşlar da doların yeterince değerlendiğini düşünerek elindeki doları gayrimenkule çevirebilirler." diyen Taflan, “Konut almak isteyen kişiler aradığı konutu bulduklarında eğer ki birikimleri dolar ise şu zamanda kaçınılmaz fırsat yakalamış olurlar. Döviz kurlarındaki artış inşaatta kullanılan girdilerin fiyatlarını yükseltecek ve yeni konut imal etmek daha pahalı hale gelecektir. Daha pahalıya imal edilen konut ise doğal olarak daha yüksek fiyata satılacaktır. Cumhurbaşkanımızın da talebi doğrultusunda döviz bozacak olan vatandaşlarımız bu dövizleri ekonomiye bu şekilde kazandırmış olacak.” diye konuştu.

Yabancı yatırımcılar Karadeniz'den ev alıyor

"ELİNİZİ ÇABUK TUTUN"

Döviz kurunda yaşanan artış, maliyetin direk yukarıya doğru sıçramasına neden olacağı gibi konut fiyatlarına ilerleyen zaman içinde de zam yapılmasını kaçınılmaz hale geleceğini dile getiren Taflan, “İnşaat sektörünü olumsuz etkileyecek dolar artışı sebebi ile hammadde fiyatlarındaki artış konut fiyatlarına ilerde zam olarak yansıyacaktır. Döviz kurlarındaki hareketliliğin inşaat maliyetlerini etkileyeceği gibi, ev almayı düşünenlerin kurlarda meydana gelen artış nedeniyle konut fiyatlarına yansımadan alım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bundan dolayı konut alacak kişiler bu konuda ellerini çabuk tutmalıdırlar.” şeklinde konuştu.

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