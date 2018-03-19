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Yabancıya konut satışında 2018 beklentisi 7 milyar dolar

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, bu yıl yabancılara en az 7,5 milyar dolar değerinde 30 bin konut satışı bekliyor.

AA | 19.03.2018 - 09:06..
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Yabancılara geçen yıl 4,6 milyar dolar değerinde 2016'ya göre yüzde 22,2'lik artışla 22 bin 234 konut satılmıştı. Bu yılın ocak ayında ise yabancılara yapılan konut satışları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 25,7 artarak bin 742 oldu.

Yabancıya konut satışında 2018 beklentisi 7 milyar dolar

2018'DE KONUT SATIŞI 30 BİNE ULAŞACAK

Sektör temsilcileri, yaklaşık son 2 yıldır her ay bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yakalayan yabancıya konut satışlarının 2018'de 30 bine ulaşabileceği ve bu satışlarda 7,5 milyar dolarlık gelir elde edilebileceği görüşünde.

Yabancıya konut satışında 2018 beklentisi 7 milyar dolar

"17 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ OLUR"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, verilen teşvikler sayesinde geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık bir döviz girdisi sağlandığını belirterek, "Bu yıl Türkiye'nin hedeflediği 170 milyar dolarlık ihracatın yüzde 10'nu üstlenmek için çabalıyoruz. Yabancılara konut satışı yapan firmaları ihracatçı kabul edilip, bu satışlar döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınırsa ve söz konusu şirketler ihracat yapanlara sağlanan teşviklerden faydalanırsa 2018'de dahi 17 milyar dolarlık satış mümkün olur." diye konuştu.

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