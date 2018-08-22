Yahudi filozof: İsrail'in ABD'ye müdahalesi görmezden geliniyor

ABD basınının Rusya’nın müdahale ettiği iddialarını abarttığını belirten Chomsky, İsrail’in ABD üzerindeki etkisinin çok daha büyük olduğunu söyledi.

Chomsky, İsrail’i hedef göstererek, "Rusya’nın zar zor yaptığı iddia edilenler, başka bir devletin açıkça, yüzsüzlükle ve büyük bir destekle yapılanlarla birlikte tartılmalı" ifadelerini kullandı.

İRAN'LA MÜZAKEREYİ BEĞENMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 2015 yılında ABD Kongresi’nde İran Nükleer Anlaşması hakkında yaptığı tehdit edici konuşmayı hatırlatan Chomsky, "Putin, Başkanı bile bilgilendirmeden, ABD Kongresinin ortak oturumuna katılıp ABD’nin politikalarını tersine çevirmesi konusunda çağrıda bulundu mu?" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2015 yılında ABD Kongresinde yaptığı konuşmada İsrail P5 artı 1 ülkelerinin İran'la müzakere ettiği anlaşmanın "kötü bir anlaşma" olduğunu savunarak, "Onsuz daha iyi oluruz" ifadelerini kullanmıştı.