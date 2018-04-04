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Yahudi yerleşimciler Filistin mahallelerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 5 aracın tekerleklerini patlattı, ırkçı saldırılar gerçekleştirdi.

AA | 04.04.2018 - 14:39..
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait 5 aracın tekerleklerini patlattığı bildirildi.

Yahudi yerleşimciler Filistin mahallelerine saldırdı

MÜSLÜMAN MAHALLELERİNE SALDIRI

Aracı zarar gören Filistinlilerden İbrahim Salah, 3 Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde Kalkiliya'nın doğusundaki Ferata köyüne girdiğini ve 5 aracın tekerleklerini patlattığını söyledi.

Yahudi yerleşimciler Filistin mahallelerine saldırdı

Olayın faillerinin köyün yakınındaki Yahudi yerleşim biriminden geldiğini güvenlik kameralarından tespit ettiğini aktaran Salah, diğer 4 aracın, oğlu ve yeğenlerine ait olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimciler Filistin mahallelerine saldırdı

IRKÇI İFADELER

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

Yahudi yerleşimciler Filistin mahallelerine saldırdı

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