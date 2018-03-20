Yahudi yerleşimciler Filistinli çocuklara saldırdı

TRT1'de yayınlanan program 'Doktor Geldi'de bu hafta beyne iyi gelen besinler anlatıldı.

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Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti

Çinli mühendisler, ileri teknoloji hipersonik uçakları test etmek üzere dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti.