Yahudi yerleşimciler Filistinli çocuklara saldırdı

Filistin'de Yahudi yerleşimcilerin Müslümanlara yönelik zulmü bitmek bilmiyor. Önce Filistinlilerin evlerine yönelik saldırıalr gerçekleştiren İsraillier, bu sefer de ilkokul çocuklarını hedef aldı.
İLKOKUL ÇOCUKLARINA SALDIRI
El-Halil kentindeki Et-Tuvana İlkokulu'ndan çıkan Filistinli öğrencilerin bir anda Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığını belirtildi.
Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmeye çalışan Filistinli öğrencileri kovaladıklarını, yakaladıkları çocukları da ellerindeki sopalarla darbettikleri açıklandı.
EL HALİL'DE SALDIRILAR
El-Halil'in çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin zaman zaman Filistin beldelerine saldırı düzenlediklerini belirten Cubur, yerleşimcilerin kentin güneyindeki Filistinli öğrencilere de sıkıntı çıkardıklarını ve çocukları darbettiklerini kaydetti.