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Yahudi yerleşimciler Filistinli çocuklara saldırdı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan El-Halil kentinde, okuldan çıkan Filistinli öğrencilere saldırdığı bildirildi.

AA | 20.03.2018 - 16:29..
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Filistin'de Yahudi yerleşimcilerin Müslümanlara yönelik zulmü bitmek bilmiyor. Önce Filistinlilerin evlerine yönelik saldırıalr gerçekleştiren İsraillier, bu sefer de ilkokul çocuklarını hedef aldı.

İLKOKUL ÇOCUKLARINA SALDIRI

El-Halil kentindeki Et-Tuvana İlkokulu'ndan çıkan Filistinli öğrencilerin bir anda Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığını belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmeye çalışan Filistinli öğrencileri kovaladıklarını, yakaladıkları çocukları da ellerindeki sopalarla darbettikleri açıklandı.

EL HALİL'DE SALDIRILAR

El-Halil'in çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin zaman zaman Filistin beldelerine saldırı düzenlediklerini belirten Cubur, yerleşimcilerin kentin güneyindeki Filistinli öğrencilere de sıkıntı çıkardıklarını ve çocukları darbettiklerini kaydetti.

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