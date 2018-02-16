Yahudi yerleşimciler İbrahim mescidinde düğün yaptı

Filistin Vakıflar İdaresi, Yahudi yerleşimcilerinin İbrahim Camiinde düğün yaptığını İbranice bir sitede görüntülerin yayınlanmasından sonra öğrendiklerini açıkladı.

HZ. İBRAHİM'İN KABRİNDE DÜĞÜN

Vakıflar İdaresi, olayın incelenmesinden sonra, düğünün namaz vaktinin çıkmasından sonra yapılmış olması sebebiyle Vakıf görevlilerinin olaydan haberi olmadığını belirtti.

Vakıflar idaresi yayınladığı bildiride mahalli ve milletlerarası kuruluşlara özellikle UNESCO’ya müracat ederek bu tür sorumsuz uygulamalara acilen müdahele edilip durdurulmasını, Müslümanların dördüncü kutsal mekanı olan İbrahim camiinde böyle bir uygulama yapılarak Müslümanların duygularının incitilmemesini, Müslümanların kutsallarına saygı duyulmasını istediklerini belirtti.

Bildiride, Yahudi yerleşimcilerin bu mescitte düğün yaparak İbrahim Camiinin kutsallığına halel getirdiklerini belirtti.

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ULUSLARARASI TOPLUMLARA ÇAĞRI

Vakıflar idaresi, Yahudi yerleşimcileri, Müslümanların kutsal mekanlarına saygı gösterilmesi konusunda UNESCO ve milletlerarası kararlara saygı duymaya çağırdıklarını söyledi.