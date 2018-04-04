Yahudilerden Osmanlı itirafı

İsrail’in güneyindeki Askalan (Aşkelon) Sulh Ceza Mahkemesinin pazartesi günü hayatını kaybeden bir buçuk aylık çocuğa otopsi yapılmasına karar vermesi, ülkenin yüzde 11,1'ini oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin öfkesine neden oldu.

Dini gerekçelerle otopsi kararına karşı çıkan Haredi Yahudilerine dün Kudüs'te polis TOMA'larla sert şekilde müdahale etti. Müdahale esnasında tazyikli suyla ıslanan Haredi Yahudisi Ben Tziyon Margilit, İsrail'in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere zulmettiğini söyleyerek kendileri için en güzel günlerin Osmanlı döneminde yaşandığını ifade etti.

"İSRAİL DEVLETİYLE HİÇ ALAKAMIZ YOK"

Türkiye’nin Filistin'e geri dönmesi ve kendilerine yardım etmesi çağrısında bulunan Margilit, "Altı hafta önce doğan çocuğu defnedebilmemiz için cenazesinin bize teslim edilmesini istiyoruz. Ancak onlar otopsi yapmak istiyorlar. Vücudunu kesmek istiyorlar. Defnetmemize de izin vermiyorlar." dedi.

Margilit, İsrail’in kendilerine zorunlu askerlik hizmetini de dayattığına dikkati çekerek, "Bunun yanı sıra dindarlara askerlik hizmetini dayatıyorlar. Ancak bizim seküler İsrail devletiyle hiçbir alakamız yok." ifadelerini kullandı.

İSRAİL TEVRAT'A BAĞLI DEĞİL

İsrail’in seküler Siyonist bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Margilit, "Biz sadece Yahudice bir hayat yaşamak istiyoruz. Ancak onlar Şabat’ı (kutsal cumartesi) ihlal ediyorlar, dini vazifeleri yerine getirmiyorlar ve Tevrat’a bağlı değiller." şeklinde konuştu.

Margilit, İsrail’in kendilerine sıkıntı çıkardığını ve krizlere neden olduğunu belirterek, "Allah bize bu toprakları, Tevrat’a bağlı olmamız ve dini yaşamamız için verdi." dedi.

"EN GÜZEL GÜNLERİMİZİ OSMANLI'DA YAŞADIK"

İsrail’in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere “zulmettiğini” vurgulayan Margilit, atalarının kendilerine "Osmanlı Devleti’nin Filistin topraklarındaki egemenliği döneminin Yahudiler için en güzel günler olduğunu" aktardığını belirtti.

Margilit, Türkiye’nin yeniden bu topraklarda egemen olmasını istediğini belirterek, "İsrail hem bize hem Filistinlilere zulmediyor. Türkiye'nin buraya gelmesini istiyoruz. Biz Türkiye’nin, İsrail kurulmadan önce egemen olduğu gibi yeniden buraya egemen olmasını istiyoruz. Çünkü bu bizim için en iyisidir. İsrail devleti seküler, laik bir devlet olmak istiyor, Tevrat’a bağlı, dini vecibeleri yerine getiren Yahudi bir devlet olmak istemiyor." şeklinde konuştu.

YAHUDİLERDEN ERDOĞAN SLOGANLARI

Bu sırada Margilit ile röportaj yapan AA muhabirinin Türkiye’den olduğunu öğrenen çevredeki bazı Haredi Yahudileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulunarak, "Erdoğan, Erdoğan" şeklinde slogan attı.

OTOPSİ KARARI İSYAN ETTİRDİ

İsrail’in güneyindeki Askalan (Aşkelon) Sulh Ceza Mahkemesi’nin pazartesi günü hayatını kaybeden bir buçuk aylık çocuğa otopsi yapılmasına karar vermesi, ülkenin yüzde 11,1'ini oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin öfkesine neden oldu.

Hamursuz Bayramı (Pesah) tatilini İsrail’in güneyindeki Aşdod kentindeki bir otelde geçiren Yahudi bir ailenin, bir buçuk aylık çocuğunun otelin jakuzisinde boğularak ölmesi olayına Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesinin otopsi kararı vermesi, Kudüs’teki birçok noktada Haredi Yahudileri tarafından protesto edildi.



Yahudi şeriatına göre bir buçuk aylık çocuğun vücudunun bazı noktalarında cerrahi yöntemlerle otopsi yapılmasının haram olduğunu ifade eden Harediler, Kudüs’ün Mea Şearim mahallesinde düzenlenen protestolarla mahkemenin otopsi kararına tepki gösterdi.

FANATİK YAHUDİLERİN HAMURSUZ BAYRAMI

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye gelen İsrail polisi ile Harediler arasında çıkan olaylarda, “toplumsal düzeni bozduğu” ifade edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Akşam saatlerinde bir kez daha Mea Şearim'de gösteri düzenleyen Haredilere, İsrail polisi toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ile tazyikli su ve fosseptik sıkarak müdahalede bulundu.

Harediler gösterilerde, İngilizce ve İbranice olarak, "Biz ve evlatlarımız Tevrat'ımıza karşı olan İsrail ordusuna katılmaktansa ölmeye hazırız" yazılı pankartlar taşımıştı.

Dün öğleden sonra Mea Şearim’deki Şabat meydanını kapatan Harediler, çöp konteynırlarını ateşe verdi, mahalledeki bazı yolları trafiğe kapattı.