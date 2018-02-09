Yahudilerden Trump'a kutsama

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiği ilk günden bu yana ilişkilerde çatırdamalar yaşanıyor. gerek toplumun tepkisi, gerek Tryump'ın kendi kabinesinde yaşadığı problemler yönetim katında huzursuzluklara yol açıyor.

Buna karşı ABD'li Yahudi toplumları Trump'a Beyaz Saray'da kutsama ayinleri gerçekleştirerek desteklerini gösteriyor.

ŞALOM YÖNETİCİSİ AÇIKLADI

Geçtiğmiz zaman dilimi içerisinde çekilen bu fotoğraf Şalom Gazetesi yöneticilerinden Selin Nasi tarafından sosyal medya hesabından yorumlandı. Fotoğrafa anlam veremeyenler için açıklama notuyla paylaşım yapan Nasi, Yahudilerin Başkan Trump’a dokunup dua ettiklerini belirtti.

Yaahudilerin, Trump göreve gelmeden önce onu desteklemediklerini belirten Nasi, buna rağmen göreve gelişi sonrasında bu grup ile ilişğini kesmediği, aksine yardımcısı Mike Pence üzerinden temas sağladığını belirtti.