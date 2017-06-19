Yakaladıkları 30 kiloluk balığı denize bıraktılar

Konyaaltı Plajı'nda balık avlayan 36 yaşındaki Cuma Köksal ile 63 yaşındaki İsmail Okatan, sabah erken saatlerde yakaladıkları 1.5 metre boyunda ve 30 kilo ağırlığındaki kuzu balığıyla denize girenlerin dikkatini çekti.

DENİZE GERİ BIRAKTILAR

Cep telefonlarıyla ikiliyi görüntüleyen yerli ve yabancı turistler, amatör balıkçıların, fotoğraf çektirdikten sonra yakaladıkları balığı öperek Akdeniz'in serin sularına bırakmasıyla şaşırdı. Balığı tutanlardan inşaatta şantiye şefliği yapan Cuma Köksal, yaşadığı heyecanı şu şekilde anlattı:

"EVE GÖTÜRÜP HARCAYAMAZDIK"

“Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'nde balığa çıktık. Oltamıza vuruş aldım, dev bir balığın geldiğini anladık. Yarım saatlik uğraş sonucunda minik devimizi dışarı aldık. İsmail Bey ile niyetimiz sudan aldığımızı suya geri vermekti. Bize ait olmadığını düşündüğümüz 30 kiloluk balığı eve götürüp harcayamazdık."

1500 LİRALIK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİLER

Ekoyu dengelemek ve sportif balıkçılığı özendirmek için balığı geri bıraktıklarını belirten Köksal, “Örnek olmak istedik. Bazı insanların küçük balıkları alıp evlerine götürdüklerini biliyoruz. Onları gördüğümüzde yüreğimiz sızlıyor. Onlara bir şey diyemeyeceğimiz için bu yönteme başvurduk." dedi. Balığın 30 ile 35 kilo arasında olduğunu kaydeden Köksal, bu büyük balıkları sahilde 3 yıldır takip ettiklerini söyledi. Köksal, balığa 1200 ile 1500 lira arasında para teklif edenler olduğunu, ancak bu teklifleri kulak ardı ettiklerini kaydetti.









