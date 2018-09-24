Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı

Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında, bir apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren M.G., yakalanacağını anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı rehin aldı.

Komşularının Önal’ın çığlıklarını duyarak yaptıkları ihbar sonucu, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi. İtfaiye, rehin alınan kadının dairesinin balkonuna kadar merdiven uzattı.

TESLİM OL ÇAĞRISI YAPILDI

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’nun da olay yerine gelerek yürüttüğü operasyonda polis binanın içinden ve dışından birçok kez anonslarla şüpheliye teslim olması için çağrıda bulundu.

GÖZYAŞLARIYLA BEKLEDİLER

Bu arada Mihriban Önal’ın yakınları, evin dışında sinir krizi geçirdi. İki çocuğu bulunan Mihriban Önal’ın hayatından endişe eden yakınları, olayın bir an önce bitmesi için dua ederek, gözyaşı döktü.

Saat 15.30 sıralarında ise ikna çalışmaları sonuç verdi ve şüpheli M.G. teslim oludu. Eve giren sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren Mihriban Önal'a müdahalede bulundu. Önal, ambulansla hastaneye kaldırdı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Şüpheli M.G., apartmandan polis yeleği giydirilip çıkartılırken, Önal'ın yakınları ve komşuları tarafından linç edilmek istendi. Ancak polisler, öfkeli kalabalığa engel oldu. M.G., polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis, gözaltına aldığı şüpheliyi önce sağlık kontrolü için hastaneye, buradan da sorgu için emniyet müdürlüğüne götürdü.