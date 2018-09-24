taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1513
Euro
7.25195
Altın
1202.47
Borsa
99351.63
Gram Altın
238.263

Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı

Kırıkkale'de, M.G. adlı kişi hırsızlık için girdiği dairede yakalanınca rehin aldığı ev sahibi kadını 2,5 saatlik ikna çalışması sonrasında serbest bıraktı.

DHA | 24.09.2018 - 17:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında, bir apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren M.G., yakalanacağını anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı rehin aldı.

Komşularının Önal’ın çığlıklarını duyarak yaptıkları ihbar sonucu, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi. İtfaiye, rehin alınan kadının dairesinin balkonuna kadar merdiven uzattı.

Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı

TESLİM OL ÇAĞRISI YAPILDI

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’nun da olay yerine gelerek yürüttüğü operasyonda polis binanın içinden ve dışından birçok kez anonslarla şüpheliye teslim olması için çağrıda bulundu.

Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı

GÖZYAŞLARIYLA BEKLEDİLER

Bu arada Mihriban Önal’ın yakınları, evin dışında sinir krizi geçirdi. İki çocuğu bulunan Mihriban Önal’ın hayatından endişe eden yakınları, olayın bir an önce bitmesi için dua ederek, gözyaşı döktü.

Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı

Saat 15.30 sıralarında ise ikna çalışmaları sonuç verdi ve şüpheli M.G. teslim oludu. Eve giren sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren Mihriban Önal'a müdahalede bulundu. Önal, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Şüpheli M.G., apartmandan polis yeleği giydirilip çıkartılırken, Önal'ın yakınları ve komşuları tarafından linç edilmek istendi. Ancak polisler, öfkeli kalabalığa engel oldu. M.G., polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis, gözaltına aldığı şüpheliyi önce sağlık kontrolü için hastaneye, buradan da sorgu için emniyet müdürlüğüne götürdü.

Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı

Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı



Yakalanacağını anlayan hırsız ev sahibi kadını rehin aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

232
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

Sagopa Kajmer'i sahnede elektrik çarptı

50
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

199
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

152
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

146
Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM