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Yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki balık şaşırttı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde derede yakalanan 1,5 metre uzunluğunda ve 20 kiloluk karabalık 500 liraya satıldı.

İHA | 14.09.2018 - 10:07..
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Balıkesirli balıkçı Orhan Yıldız, Kepsut deresinde yakalanan 1,5 metre uzunluğunda 20 kiloluk karabalığın kilosu 25 liradan 500 liraya satıldığını söyledi.

Yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki balık şaşırttı

"CANLI CANLI TEZGAHTA DURUYOR"

Av mevsiminin açılmasıyla birlikte havaların sıcak gitmesi nedeniyle balığın şuan da az olduğunu ifade eden Orhan Yıldız, “Havaların biraz daha soğuması lazım. Fiyatlar şuan normal ama neyin ne olacağı belli değil. Yağmur yağdı balık biraz daha bollaştı. Şuan da fiyatlar istavrit 15 lira, palamutlar 15-20, sardalya 10-15, tekir 25-35 lira. Bugün tezgahın gülü karabalık 20 kilo civarında, kilosu 25 liradan satılmaktayken bir vatandaşımız aldı. Canlı canlı tezgahta duruyor.” dedi.

Yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki balık şaşırttı

Yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki balık şaşırttı

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