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Yakamozun en güzel olduğu plajlar

Yakamoz genellikle ay ışığının denize vuran yansıması olarak bilinir, ama aslında o bir canlı. Bunu ateş böceğinin denizde yaşayan versiyonu gibi düşünün.

Özel Haber | 23.04.2018 - 09:12..
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Aybüke SENGİR / [email protected]

Yakamozun ay ışığıyla bir ilgisi olmadığını öğrenmek şaşkınlık verici olabilir. Yakomoz etkisi kıyıda daha belirgin olup dalgaların şiddetlendiği noktalarda hızlıca oluşup kaybolurlar. Bir tür deniz bakterisi. Peki karanlıkta en güzel parlayan denizler nerelerde? İşte denizde yakamoz, plajda ışıltı saçan canlıların güzelleştirdiği plajlar...

MALDİVLER

Yine Maldiv yine doğal güzellik. Doğal olarak bu seride de karşımıza çıkmayı başardı Maldivler. Gece ışıldayan bir plaj görmek istiyorsanız yine Maldivler imdadınıza yetişiyor. Vaadhoo ve Kuredu Adası Maldivler'de yer alan en özel adalardan. Özellikle sonbahar aylarında, gel-git sebebiyle denizin çekildiği dönemde kendisini gösteriyor.

Yakamozun en güzel olduğu plajlar

PRIMROSE SANDS – TAZMANYA

Avustralya'nın güneyinde kalan bu ada, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Adanın kuzeybatısında bulunan Primrose Sands, geceleri mavi bir ışıltıyla aydınlanan enteresan bir yer. Noctiluca scintillans adı verilen tek hücreli planktonların milyarlarcasının bir araya gelmesiyle oluşan bu neon ışıltılar, gerçekten de büyüleyici. Gün ışığında Primrose Sands'de pembe alglere rastlıyorsanız, hava kararınca da yakamoz etkisine rastlamanız garanti.

Yakamozun en güzel olduğu plajlar

SAN DİEGO- ABD

San Diego'nun Mission Bay ve Torrey Pines plajlarında  gündüz pembemsi kırmızı dalgaların sahile vurduğunu, gece ise neon renkli yakamozu izlersiniz. Lingulodinium polyedrum adlı kırmızı algler gece kıyıya mavi ışıkla aydınlatılmış dalgaların vurmasını sağlıyor.

Yakamozun en güzel olduğu plajlar

OKAYAMA-JAPONYA

Okayama plajları yaz boyunca biyolojik ışıklı canlılar süslüyor. Gündüz kumların altına saklanan bu bakteriler, gün batımından sonra ortaya çıkıyor. Denizlerin atşe böcekleri olarak adlandırılan bu neon canlılar, sahili masmavi girdaplarla süslüyor.

Yakamozun en güzel olduğu plajlar

VİEQUS- PORTO RİKO

Porto Riko'nun güney ucunda bulunan Vieques’da karşınıza çıkan dinoflagellatlar, nefes kesici bir görüntü oluşturuyor. Bir bardak suda 6000 kadarının bulunduğunu düşünün, masmavi ışıldayan bir denizle karşı karşıyasınız. Sanki gökyüzünün deniz kıyısını izliyormuş gibi bir his...

Yakamozun en güzel olduğu plajlar

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