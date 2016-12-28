Yakınlar Afyon Uşak

Şehri ziyaret eden Saffet Emre Tonguç, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Afyon ve Uşak'ı anlattı: Afyonlular, Türkiye’deki yedi coğrafi bölgenin üçünde yer almakla gurur duyuyor. Bunu da “Biz Anadolu’nun kavşak noktasıyız” sözleriyle ifade ediyorlar.

EN BÜYÜK SAVAŞLARA SAHNE OLMUŞTU

En büyük dayanakları da şehirlerinin, Anadolu’ya hakim olmak için yapılan büyük savaşlara sahne olması.

Afyon ve Uşak'tan görüntüler

Büyük İskender’in ölümünden sonra generalleri arasında çıkan Ünlü İpsos Savaşı, antik dönemin en kanlı savaşlarından Krallar Savaşı, Selçuklu ile Bizans arasında geçen ve Anadolu’da siyasî-askerî inisiyatifi Selçuklulara kazandıran Miryokefalon Savaşı ve zaferiyle Türkiye’yi müjdeleyecek Büyük Taarruz, onların bu iddialarını doğrulayan tarihi dönüm noktaları.

MEVLANA'NIN TORUNLARI YATIYOR

Konya’dan sonra en önemli Mevlevilik dergâhı Afyon’da bulunuyor. Buradaki Mevlevi (Türbe) Camii, 19. yüzyılın ortasında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmış, 1905’te II. Abdülhamid döneminde de onarılmış. Tek şerefeli caminin türbe bölümünde Mevlana’nın torunları yatıyor.