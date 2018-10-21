Yakınlarının mezarlarına uzaktan dua etmek zorundalar

Sivas’ın Hafik ilçesinde 2008 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyü ve Maden köyünü sular altında bıraktı.

MEZARLARDAN SADECE ÜÇÜ SU YÜZEYİNE ÇIKTI

Barajın altı ay gibi kısa bir sürede su tutması ile köyün mezarları da sular altında kaldı. Son yıllarda baraj gölünde su seviyesinin 5 metre kadar düşmesi ile Maden köyü mezarlığının bir bölümü ortaya çıktı. Mezarlardan sadece üçü su yüzeyine çıkarken kalan kısmı ise sular altında bulunuyor.

UZAKTAN BAKIP DUA EDİYORLAR

Köy sakinleri yakılarının mezarlarını ziyaret etmek için göl kenarına gidip, uzaktan mezarlara bakarak Fatiha okuyor. Derin baraj sularından dolayı mezarların yanına gitmeleri ise mümkün değil.

Baraj gölüne kıyısı bulunan Alayurt Köyü Muhtarı Fuat Yıldız yaptığı açıklamada, “Baraj yapıldıktan sonra mezarlıklar sular altında kaldı. Köy de beraberinde sular altında kaldı. Şu anda üç mezar su yüzeyinde. Diğer mezarlar suyun altında bulunuyor. Mezarlıkta yakınları bulunanlar barajın kıyısına gelip dualarını buradan yapıyor. Mezarların yanına gidemiyorlar” dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Yıldız ise yaptığı açıklamada, mezarların suyun altında kaldığını belirtip, baraja giremedikleri için mezarlarını baraj kenarından izleyerek ziyaret ettiklerini söyledi.





