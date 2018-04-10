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Yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

İstanbul Boğazı'nda kazada büyük zarar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın tarihi eser niteliğini kaybettiği belirtilerek, geminin ihtiyati haczi istendi.

DHA | 10.04.2018 - 13:44..
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İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin çarparak büyük hasara yol açtığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına, İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyatlı haciz talebinde bulunuldu.

Yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

'TARİHİ ESER NİTELİĞİNİ KAYBETTİ'

Başvuruda, geminin çarpmasıyla yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği belirtilerek, zararın tazmini için şimdilik 50 milyon dolarlık teminat altına alınması amacıyla, Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istenildi.

Yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

BAŞVURU KABUL EDİLDİ

Talebi değerlendiren İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan başvuruyu kabul etti. Gemi için ihtiyati haciz kararı verdi.

Kararda, Mahkeme, ihtiyati haciz kararını ve geminin seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine yazı gönderdi.

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