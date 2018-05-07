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Yalnız bir seyahat için ipuçları

Hiç tek başınıza çıkacağınız bir yolculuk yapmak istediniz mi? Korkularınızı unutun ve ilk cesur adımlarınızı, bağımsız bir seyahat dünyası için atın.

Özel Haber | 07.05.2018 - 13:38..
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Yalnız bir seyahat için ipuçları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tek başınıza bir seyahate çıkıyorsunuz; yolunuzu nasıl bulacağınızı, nasıl yemek siparişi vereceğinizi, oda rezervasyonu yapmayı veya herhangi bir probleminizi nasıl açıklayacağınızı bilmiyorsunuz. İşin güzel yanı da bu; cehaletin mutluluk olduğu bir macera için arkadaşa ihtiyacınız yok.

TEK KİŞİLİK DEV KADRO

Seyahat edeceğimiz zaman nedendir bilinmez yanımıza bir ‘yol arkadaşı’ ararız. Hayalini kurduğunuz bir şehre gitmeye karar verdikten sonra ilk işiniz ‘’Kiminle gideceğim’’ davası olur. Olmasın; çünkü bu deneyim için sadece bir koltuğunuz var. Bu tecrübe ile kendinizi keşfedeceksiniz; tasarruf yapmayı, kendinize güvenmeyi, cesur olmayı ve özgür hissetmeyi hiçbir şeye değişmeyeceksiniz.

Yalnız bir seyahat için ipuçları

PLANLA, PLANLA, PLANLA

Yalnız bir seyahatin altın kuralı ‘planlamaktan’ geçer. Doğru ve garanti bir organizasyon bütün yolculuğu kolaylaştırır.

DİL BİLME DERDİ

Gittiğiniz ülkenin dilini bilmediğiniz için endişelenmeyin; derdinizi anlatacak kadar İngilizce bilin yeter. İngilizce; Çince ve İspanyolca'dan sonra dünyanın en çok konuşulan üçüncü dili, bu yüzden birisi sizi mutlaka anlayacak ve yardımcı olacaktır.

Yalnız bir seyahat için ipuçları

TRANSLATE NE GÜNE DURUYOR

Google Çeviri veya iTranslate gibi bir dil çeviri uygulamasının yanı sıra, Google Haritalar gibi bir harita uygulamasının da size yardımı olacak.

Yalnız bir seyahat için ipuçları

GİTTİĞİNİZ ÜLKEDE ‘’LÜTFEN’’ DİYEBİLİN

Gittiğiniz ülkenin yerel dil ve kültürüne saygılı olursanız, yerlilerle uzun bir yol kat edebilirsiniz. Bulunduğunuz şehrin yerel dilinde  'lütfen', 'teşekkür ederim' ve 'af edersiniz' demeyi öğrenmek, insanlardan yardım istediğinizde size bonus puanlar kazandıracak. Ancak tüm bunların düşüncesi çok fazla geliyorsa, ilk bağımsız yolculuğunuz için İngilizce konuşulan bir ülke seçin.

KENDİNE BÜTÇE ÇIKART

Kendinize bir bütçe verin ve ona bağlı kalın. Tek başına bir yolculuk, yüzlerce pound harcamanız anlamına gelmez. Seçtiğiniz yer için ücretsiz olarak neler yapabileceğinizi kontrol edin. Paranızın kaybolması veya bitmesi halinde borç alabileceğiniz bir arkadaşınız yok, yalnızsınız ve bankalara dert anlatmakla uğraşmak istemiyorsanız gaza gelip bütçeden şaşmayın.

Yalnız bir seyahat için ipuçları

GEZİYİ ÇOK UZATMAYIN

Yol, konaklama, sigorta, yiyecek, içecek, harçlık derken bunları düşünmek çok zor gelebilir ama değil. Tamam, terör bölgelerine atılın demiyorum ama güvenli ve yalnız seyahat edebileceğiniz yüzlerce şehir alternatifiniz var.

Eğer işleri basit tutmak istiyorsanız, Portekiz'de bir hafta ya da Roma'da 3 günlük bir seyahat seçin. İlk deneyim için birden fazla varış noktası işleri karmaşıklaştırabilir.

Yalnız bir seyahat için ipuçları

ASLINDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Gittiğiniz şehirlere sizin gibi tek başına gelen onlarca insan ‘yalnız’ geziyor; onlarla sohbet ettikçe aslında yolda yalnız olmadığınızı anlayacaksınız.  Hakikaten kolay iş değildir birisiyle aynı yolu paylaşmak. ‘İnsan insanı tatilde tanır’ diye boşuna dememişler, 'yalnız' gezinizde bu riski göze alacağınız tek insan kendinizsiniz.

Yalnız bir seyahat için ipuçları

ARKADAŞ PROBLEMLERİ

Sizin görmek için yanıp tutuştuğunuz yere yol arkadaşınız burun kıvırdığında ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Herhangi bir durumda onu ikna etmek için kendinizi olağanüstü gayret sarf ederken bulmak canınızı sıkacak. ‘’Yoruldum, uykum geldi, sen git ben gelmeyeceğim, ne yapacağız orada’’ gibi krizler bir yana; bir de sana, senin asla istemediğin şeyleri yaptıracak; çünkü özgür değilsiniz, birbirinize uymak zorundasınız.

Yalnız bir seyahat için ipuçları

SORUMLULUK HİSSİ

Yola çıkarken tek olmanın verdiği güven hissi, iki kişiden itibaren tükenmeye başlar. Artık sadece kendinizi değil, yanınızdakini de düşünmek ve memnun etmek zorundasınız. Yetişmeniz gereken bir otobüse en az sizin kadar hızlı koşabilmeli. Her gün görüp konuştuğunuz biriyle maceraya atılma fikri ne kadar ‘farklı bir deneyim’ olabilir ki?

BU DENEYİM YALNIZCA BİR KİŞİLİK

Zorlanacaksın; tek başına bilmediğin bir ülkede kaybolacaksın, saçma sapan şeyler yediğin olacak, rahatsız yataklarda uyuyup, dilini bilmediğin insanların hikâyelerini dinleyeceksin, farklı kültürlerden etkilenip, not alacaksın, fotoğraflar çekeceksin, sırtındaki çantayla dilediğin rota senin, kaptan yalnızca sen olacaksın.

Yalnız bir seyahat için ipuçları

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