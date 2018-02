Yalnızçam Kayak Merkezi açıldı

Ardahan’da yapımı tamamlanan Yalnızçam Kayak Merkezi’ndeki son sistem telesiyej hattı ve kayak pistinin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle yapıldı.

TOPLAM HARCAMA 50 MİLYON LİRA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise şehirlerin değerlerini gün yüzüne çıkarabilmenin ve yararlanabilir hale getirmenin önemine işaret ederek, "Bu tesisin daha modern hale getirilmesi ve misafirlerini daha iyi ağırlaması adına çok güzel proje başlatıldı. Bu tesise proje kapsamında yapılan harcamanın toplamı 50 milyon liradır. Buradaki kristal karın kalitesini dünyaya açmak, yaymak adına her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çıldır Gölü’ne tekneler getirdik, bu bölgeyi denizle buluşturduk. Sosyal tesisler var, onları da kazandırdık. Ardahan’a 2 milyar 225 milyon lira yatırım yaptık. Ardahan’da hiç bölünmüş yol yokken 90 kilometre bölünmüş yol yaptık. Ardahan’da sıcak asfalt yokken 70 kilometre sıcak asfalt yol yaptık. Bölgeyi Karadeniz’e bağlamak için Sahara Tüneli’ni çok önemsiyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile Kars ve Ardahan’ı, dünyayla entegre etmiş durumdayız” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN MODERN TELESİYEJ HATTI”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, burada yaptığı açılış konuşmasında, kayak merkezinin Ardahan’a ve ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Proje kapsamında kayak merkezine 3 kilometre uzunluğunda telesiyej hattı kuruldu. Bu hat ülkemizdeki diğer kayak merkezlerindeki hatlardan en modernidir. Yalnızçam Kayak Merkezi, kavuştuğu modern çehresiyle Türkiye’nin Doğu Anadolu’nun ve Ardahan’ın iftihar edeceği bir eser olmuştur. Attığımız her temel, kurduğumuz her tesis, hayata geçirdiğimiz her proje, ülkemizi ve şehirlerimizi geleceğe taşıyan önemli adımlardır. Ardahan dışarıya göç veren küçük bir şehir ama Ardahan ülkemizin en güzel, doğal, geleceği açık şehirlerden bir tanesidir. Tüm bu projeler Ardahan’ı cazibe merkezi haline getirecek adımlardır” dedi.