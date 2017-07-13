Yalova'da kaçak sigaraya 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak sigara ticareti yapan şahıslara yönelik Yalova merkezli Kocaeli ve Gaziantep’te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda 8 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara, 375 kilo nargile tütünü ve aroması, 50 bin adet sigara sarma kağıdı, 77 adet elektronik sigara, 7adet sigara sarma makinesi, 375 adet elektronik sigara likiti, 984 kilo kıyılmış tütün, 730 bin adet makaron ele geçirildi.

Operasyonda kaçak sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.









