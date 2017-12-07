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Yalova'da kendini zor dışarı attı, aracı alev alev yandı

Yalova'da hafif ticari araç içinde sürücüsü varken alev aldı. Olay sonrası can kaybı yaşanmadı.

İHA | 07.12.2017 - 10:41..
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Yalova’da seyir halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü. O onlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAMERALARA YANSIDI

Yalova Soğucak Paşaköy Sapağı’nda meydana gelen olayda 77 DN plakalı hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarıya çıktı.

Yalova'da kendini zor dışarı attı, aracı alev alev yandı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Sürücünün haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Aracın ön kısmını tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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