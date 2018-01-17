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Yalova'da suni teneffüs yapılan yunus kurtarılamadı

Kıyıya vuran yavru yunusa veterinerlerce suni teneffüs yapıldı. Yaralı da olduğu belirtilen yunusu kurtarma çabaları yetersiz kaldı.

AA | 17.01.2018 - 11:30..
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunus, veterinerlik personelinin çabalarına ve uygulanan suni teneffüse rağmen hayata döndürülemedi.

Çınarcık'ın Taşliman sahilinde yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunusu gören vatandaşlar, Çınarcık Belediyesi zabıta ve veterinerlik birimlerine haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Çınarcık Belediyesi ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli, yunus balığını hayatta tutmak için seferber oldu.

YARALIYDI

Balığı kurtarmak, tekrar hayata döndürmek için denize giren görevliler, hareketsiz olduğu için kıyıya çıkardıkları yunusun birçok yerinden yaralandığını belirledi.

Kıyıda bulunan balıkçı teknesinin içini su dolduran belediye çalışanları, yunusu bu kez burada kurtarmak için çaba harcadı. Tekrar denize alınan yavru yunus, uygulanan suni teneffüse ve tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Soğuk havaya ve suya rağmen denizin içinde balığı kurtarmak için büyük mücadele veren görevliler, hayata döndüremedikleri yunusu incelenmek üzere Çınarcık Belediyesine götürdü.

Yalova'da suni teneffüs yapılan yunus kurtarılamadı

"YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Çınarcık Belediyesi veteriner hekimi Nesrin Fakirullahoğlu, yavru yunusu yaşatmak için çok mücadele verdiklerini söyledi.

Fakirullahoğlu, vatandaşın ihbarı üzerine belirtilen sahile gittiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 santimetre boyunda, 15 kilogram ağırlığında balığın çeşitli yerlerinde yaraları vardı. Yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Ben de müdahalede bulundum ama yunusumuz çok çeşitli yerlerinden darbe almıştı. Kurtaramadığımız için üzgünüz." dedi.

Yalova'da suni teneffüs yapılan yunus kurtarılamadı

Yalova'da suni teneffüs yapılan yunus kurtarılamadı

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