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Yalova'nın 193 bin liralık tuvaleti 2 gün dayandı

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, açılışını yaptıkları şehrin en pahalı tuvaletinin tahrip edildiğini söyleyerek "Görüyoruz ki bazılarının maksadı üzüm yemek değil." dedi.

İHA | 23.07.2018 - 14:42..
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Yalova'da Dünya Tuvalet Birliği (WTA) hibesiyle yaptırılan 193 bin TL'lik tuvaletin açılışı geçtiğimiz günlerde törenle yapılmış, CHP'nin heykel dışında yaptığı ilk icraatı olması nedeniyle ilgi çekmişti.

Yalova'nın 193 bin liralık tuvaleti 2 gün dayandı

2 GÜN DAYANABİLDİ

Ancak 193 bin TL’lik bu tuvalet, ancak 2 gün dayanabildi. Kimliği belirsiz kişiler tuvaletin kapı kolunu çalıp, bazı yerleri tahrip etti.

Ülkedeki en pahalı umumî helâ olarak tarihe geçen tuvalete saldıran şahıslar, önce tuvaletin çevresindeki güvenlik kameralarının kablolarını kesti. Ardından kapı kollarını söken kimliği meçhul kişiler, bununla da kalmayarak kapıları tahrip etti.

Yalova'nın 193 bin liralık tuvaleti 2 gün dayandı

"BAZILARININ MAKSADI ÜZÜM YEMEK DEĞİL"

Bunun kasten yapıldığının dile getiren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Bu olaylar birileri tarafından yapılıyor. Bizler her zaman yapıcı olan eleştiriye açık olduğumuzu belirtiyoruz. Ama görüyoruz ki bazılarının maksadı üzüm yemek değil. Kardeş şehrimiz Suwon’un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır.” dedi.

Yalova Belediyesi 193 bin liralık tuvaleti törenle açtı VİDEO

Yalova'nın 193 bin liralık tuvaleti 2 gün dayandı

"ESKİ HALİNE DÖNMESİ İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Salman, “O kadar kamuoyunun dikkati çeken bir olay oldu ki, bundan vazife çıkaran şehir magandaları, bu bölgenin eski atıl haline dönmesi için ellerinden geleni yapıyor. Bölgenin güvenliği için sahilde güvenlik kameraları bulunmakta. Bu işi yapanlar evvela kameraları tahrip ederek kabloları kesmiş. Benim için vatandaşın söylediği daha önemlidir. Kardeşimizin hediyesine de, halkımızın ortak malına da sonuna kadar sahip çıkacağız.” diye konuştu.

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