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Nazlıaka: Yalvarırım hakime hanım duruşmayı erkene alın

Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali talebiyle Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davanın görülmesine devam edildi.

22.12.2016 - 16:26
  1. Haberler
  2. Politika

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Duruşmanın 31 Ocak'a ertelenmesi üzerine Nazlıaka, "10 aydır süren bu dava artık benim için siyasi işkenceye dönüştü. Yalvarırım hakime hanım, duruşmayı daha erken bir tarihe alın" dedi.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından ‘bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği' iddiasıyla ilgili olarak partiden ihraç edilen Nazlıaka ve avukatı ile CHP'nin avukatı katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Nazlıaka'nın ihracına ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına eklenmesinin ardından, CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan söz alarak, bilirkişi raporunun usule uygun hazırlanmadığını ve çelişkiler içerdiğini öne sürdü ve raporun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Nazıaka'nın avukatı Gökhan Candoğan ise mahkemenin, müvekkilinin lehine olan bilirkişi raporu doğrultusunda karar vermesini talep etti. Beyanları dinleyen hakim Hatice Zerrin Gürkanlı, dosyanın incelemeye alınmasına hükmederek, duruşmayı 31 Ocak 2017'ye erteledi.

‘GELECEK HAFTA DURUŞMAYA GÜN VERİN'

Bunun üzerine söz alan Aylin Nazlıaka, duruşmanın daha erken bir tarihe alınmasını talep etti. © AA/ Aylin Nazlıaka kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi Nazlıaka, "10 aydır süren bu dava artık benim için siyasi işkenceye dönüştü. Yalvarırım hakime hanım, duruşmayı daha erken bir tarihe alın" diye konuştu. Hakim Gürkanlı, "Herkesin davası kendisi için önemli. Elimde çok sayıda dosya var. Erken bir tarihe almam mümkün değil" karşılığını vermesi üzerine Nazlıaka, "Sizi anlıyorum. Ben aynı zamanda milletvekiliyim. Bu nedenle bu, bir kişinin davası değil. Bana oy veren seçmenlerimi de temsil ediyorum. 1 yıldır ihraç durumundayım. Siyaset yapma özgürlüğüm elimden alınıyor. Çok zor durumda kalıyorum. Yalvarıyorum gelecek hafta duruşmaya gün verin" ifadelerini kullandı

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