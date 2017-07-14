Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde hintkeneviri yetiştirildiği istihbaratını alan Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timi, geçen 12 Temmuz'da harekete geçti.

Ormandaki patika yollarda 2 gün süren aramanın sonunda, bugün sabah saatlerinde kenevir tarlasının yeri tespit edildi. Tel örgülerle çevrili tarlanın içinde çadır ve yatak olduğunu gören ekipler, çevrede arama yaptı. Bu sırada çalıların içine saklanmış, jandarma ekiplerinin uzaklaşmasını bekleyen 46 yaşındaki Atilla T. gözaltına alındı.

Şüphelinin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkisi'ndeki evinde yapılan aramada 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Atilla T. ifadesi alınmak üzere Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülürken, ele geçirilen hintkenevirlerinin imha işlemi için jandarma tekrar tarlaya geldi. Tarlanın ormanda bulunması nedeniyle imha çalışmalarına Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nden orman muhafaza memurları da katıldı. 348 kök hintkeneviri jandarma ve ormancılar tarafından tek tek söküldü.

ORMANA TONLARCA SU TAŞINMIŞ

Bitkilerin sulanması için güneş enerjisi tankları ve bidonlara doldurulan tonlarca su ise ormana döküldü. Su biriktirme havuzunun da bulunduğu ormanlık alana yaklaşık 500 metre uzunluğundaki patika yoldan tonlarca su taşınması, jandarma ekiplerini de şaşırttı. Hintkenevirleri imha edilmek üzere Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülürken, bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan gübre, ilaç ve tarım malzemelerine orman muhafaza mamurları tarafından el konuldu. Atilla T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



































