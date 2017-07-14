taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.500
USD
3,5640
EURO
4,0706
ALTIN
140,01
PETR
48,7800

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Muğla Fethiye'deki 1965 rakımlı Babadağ'ın eteğinde, 348 kök hintkeneviri yetiştiren Atilla T. çalıların arasında yakalandı.

14.07.2017 - 14:58
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde hintkeneviri yetiştirildiği istihbaratını alan Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timi, geçen 12 Temmuz'da harekete geçti.

Ormandaki patika yollarda 2 gün süren aramanın sonunda, bugün sabah saatlerinde kenevir tarlasının yeri tespit edildi. Tel örgülerle çevrili tarlanın içinde çadır ve yatak olduğunu gören ekipler, çevrede arama yaptı. Bu sırada çalıların içine saklanmış, jandarma ekiplerinin uzaklaşmasını bekleyen 46 yaşındaki Atilla T. gözaltına alındı.

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Şüphelinin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkisi'ndeki evinde yapılan aramada 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Atilla T. ifadesi alınmak üzere Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülürken, ele geçirilen hintkenevirlerinin imha işlemi için jandarma tekrar tarlaya geldi. Tarlanın ormanda bulunması nedeniyle imha çalışmalarına Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nden orman muhafaza memurları da katıldı. 348 kök hintkeneviri jandarma ve ormancılar tarafından tek tek söküldü.

ORMANA TONLARCA SU TAŞINMIŞ

Bitkilerin sulanması için güneş enerjisi tankları ve bidonlara doldurulan tonlarca su ise ormana döküldü. Su biriktirme havuzunun da bulunduğu ormanlık alana yaklaşık 500 metre uzunluğundaki patika yoldan tonlarca su taşınması, jandarma ekiplerini de şaşırttı. Hintkenevirleri imha edilmek üzere Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülürken, bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan gübre, ilaç ve tarım malzemelerine orman muhafaza mamurları tarafından el konuldu. Atilla T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

Yamaç Paraşütü merkezi Babadağ'ın eteğinde esrar tarlası

İlginizi Çekebilir
İlkokul öğrencilerinden duygulandıran ziyaret
Düzce'de ilkokul öğrencileri, darbe girişimi sırasında şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabrini ziyaret etti.
FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü
Duruşma adabına aykırı hareket eden ve söz verilmediği halde konuşmayı sürdüren sanıklardan 10'u salondan çıkartıldı.
Bursa'daki kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası
Bursa Gemlik'te, geçen aralık ayında tartıştığı genç kadını tüfekle öldürüp, kendisini de yaralayan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.
15 Temmuz afişlerini parçalayan 3 kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Serik İlçesi'nde belediye tarafından 15 Temmuz için astırılan 6 afişi yırtan 3 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

49
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

81
20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

88
Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

119
Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

37
İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

200
Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

260
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM