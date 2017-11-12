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Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütüyle atlayış yapan 22 yaşındaki genç, ölümden döndü.

12.11.2017 - 19:35
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Nurcan Kaya, yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Adıyaman'dan Pazarcık'a geldi.

TELLERDE TAKILI KALDI

Narlı Mahallesi'ndeki yksek tepeden atlayış yapan Kaya, inişe geçtiği sırada ters esen rüzgarların etkisiyle savrulup, paraşütü ile 154 bin voltluk enerji taşıyan tellerin üzerinden geçen koruma iletkenine takıldı.

Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı

2 SAAT SONUNDA KURTARILDI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, TEİAŞ'a da bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak Nurcan Kaya'nın düşme ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı VİDEO

Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı

TEİAŞ ekiplerinin elektriği kesip yapılan topraklama ile tellerdeki enerjinin boşaltılmasının ardından Nurcan Kaya; itfaiye merdiveni yardımıyla 2 saat asılı kaldığı yerden indirildi. Ambulansla hastaneye götürülen Kaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edildi.

Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı


Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı

Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı

Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı

Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı

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