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Yan yatan hayvan yüklü gemi güvenli bölgede kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sancak tarafına 10 derece yattığı tespit edilen Bahama bandıralı hayvan yüklü gemi, boğaz girişinde güvenli bölgeye demirletildi.

DHA | 03.12.2017 - 00:29..
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Avustralya'nın Fremantle Limanı'ndan Tekirdağ Limanı'na içinde 60 bin sığır ve 9 bin koyun götüren 'BADER-III' isimli hayvan yüklü gemi, sancak tarafına 10 dereceden fazla yatınca, kılavuz kaptan durumu Gemi Trafik Hizmetleri  (VTS) Müdürlüğüne rapor etti. Ardından gemi, boğaz girişinde güvenli bir bölgeye demirletildi. Geminin demirlediği bölgeye tedbir amaçlı Kıyı Emniyetine Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-4' isimli römorkör gönderildi.

Yan yatan hayvan yüklü gemi güvenli bölgede kurtarıldı

GEMİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Önceki gün saat 23.45'ten bu yana Karanlık Liman açıklarında demirleyen gemi, işlemlerinin tamamlanması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından saat 15.45 sıralarında demir alarak kontrollü bir şekilde seyrini sürdürdü.

Yan yatan hayvan yüklü gemi güvenli bölgede kurtarıldı

Saat 16.30'da Çanakkale önlerinden geçen gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-4' ve "Kurtarma-9" isimli römorkörler, Çanakkale Boğazı çıkışana kadar güvenlik amacıyla eşlik etti.

Yan yatan hayvan yüklü gemi güvenli bölgede kurtarıldı

Yan yatan hayvan yüklü gemi güvenli bölgede kurtarıldı

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