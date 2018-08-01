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Yangına aldırmadan tıraş olmaya devam etti

Tokat’ta bir lokantanın bacasından çıkan yangında, berber dükkanında sakal tıraşını yarım bırakmak istemeyen kişinin görüntüsü 'pes' dedirtti.

İHA | 01.08.2018 - 17:04..
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Sanayi Sitesi Camii yanında bulunan bir lokantanın bacasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede kooperatif binası toplantı salonun çatısına sıçradı.

Alevlere teslim olan binada alevler göğe yükselirken bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangına aldırmadan tıraş olmaya devam etti

Yangında Tokat Madeni Sanatkarları Odası ve Marangozlar Odası toplantı salonun çatısı tamamen yanarken, toplantı salonunda maddi hasar meydana geldi.

Yangına aldırmadan tıraş olmaya devam etti VİDEO

Yangına aldırmadan tıraş olmaya devam etti

İKİ SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLEBİLDİ

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürebildi. Olay yerine akın eden sanayi esnafını polis güvenlik şeridi çekerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangına aldırmadan tıraş olmaya devam etti

TIRAŞI BİTMEDEN DÜKKANDAN ÇIKMADI

Bu sırada objektiflere yangının başladığı binanın ön tarafından bulunan berber dükkanında tıraş olmaya devam eden vatandaş yansıdı.

Tek katlı binanın çatısında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken berberin tıraşa devam etmesi dikkat çekti. Sakal tıraşı olan vatandaş, tıraşının bitmesinin ardından iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

Yangına aldırmadan tıraş olmaya devam etti

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