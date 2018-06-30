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Yangında mahsur kalan bebeği vatandaşlar kurtardı

Çanakkale'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 10 aylık bebek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İHA | 30.06.2018 - 03:08..
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Lapseki ilçesi Namık Kemal Caddesi’nde Bilgin Sitesi’nin B bloğunun 3’ncü katındaki elektrik panosu bir anda alev aldı. Yangının etkisiyle dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı.

Yangında mahsur kalan bebeği vatandaşlar kurtardı

VATANDAŞLAR, NEHİR BEBEK İÇİN SEFERBER OLDU

Yangını fark eden vatandaşlar apartmandan çıkarken, Fatih Dağ ise 10 aylık bebeği Nehir Dağ’ı kucaklayarak balkona çıktı. Dumanların hızla yükseldiğini gören vatandaşlar, ailesi ile balkonda mahsur kalan Nehir bebek için seferber oldu. Vatandaşlar buldukları bir merdiveni apartmana dayadı. Daha sonra bir kişi merdivenden çıkarak, baba Fatih Dağ’ın uzattığı bebeği alarak indirdi.

Yangında mahsur kalan bebeği vatandaşlar kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise güvenlik amacıyla yangının çıktığı bloğu boşalttı. Yangından etkilenen vatandaşlara ambulanslarda oksijen verilirken, bazıları ise Lapseki Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı.

Yangında mahsur kalan bebeği vatandaşlar kurtardı

Yangında mahsur kalan bebeği vatandaşlar kurtardı

Yangında mahsur kalan bebeği vatandaşlar kurtardı

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