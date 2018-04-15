Yapay zeka, belediye başkanlığına adaylığını koydu

Dünyada ilk kez bir robot belediye başkanlığı için aday oldu. Robotun seçim afişleri Tama City'nin her yerinde boy gösteriyor.

"DÜNYADA BİR İLK"

AI'nın arkasında, 2014'te de Tama City için aday olmuş ancak başarılı olamamış Michihito Matsuda bulunuyor.

Bir internet şirketinde çalışan Matsuda, Twitter'da yayımlanan açıklamasında, "Dünyada ilk kez bir yapay zekâ belediye başkanlığı için aday oluyor" dedi.

"RÜŞVETE, TORPİLE VE DUYGUSALLIĞA YER YOK"

44 yaşında olan Matsuda, "Yapay zeka, Tama City'yi değişterecek. Yapay zekayla donanmış belediye başkanı sayesinde tarafsız ve dengeli bir politika güdeceğiz. Rüşvete, torpile ve duygusallığa yer yok! AI seçilirse 100 kişiden 99'u memnun olacak." diye konuştu.

Tama City sakinleri yapay zeka için yürütülen kampanyayı bir şaka ya da oyun olduğunu düşünüyor. Ancak bazı Japonlar yapay zekanın yetersiz ve yozlaşmış insanlara daha iyi bir alternatif oluşturduğunu belirtiyor ve yönetimde olması fikrine sıcak bakıyor.