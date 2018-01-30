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Yapı denetim firmalarına sıkı takip

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ‘Yapı Denetim Hakkındaki Kanun ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'ne uymayan firmalara ceza kesti.

İHA | 30.01.2018 - 13:15..
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yapı denetim faaliyetlerini hızlandırdı. 2017 yılında ‘Yapı Denetim Hakkındaki Kanun ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'ne uymayan birçok firma ceza aldı.

DENETİMLER ARTTI

Ekiplerin Sakarya'da yaptığı denetimlerde 41 büro ve 142 şantiye kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 9 adet yapı kuruluşuna 91 bin 23 TL idari para cezası, 6 adet yapı denetim kuruluşuna ise 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verildi.

Öte yandan Sakarya’da bulunan beton ve zemin laboratuvar kuruluşlarına ise 43 bin 849 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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