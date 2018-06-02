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Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular 8 Haziran'da başlıyor

Yapı Kayıt yaptırmak isteyenler başvurularına 8 Haziran Cuma gününden itibaren başlayıp 31 Ekim'e kadar yapabilecek.

DHA | 02.06.2018 - 16:16..
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Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular 8 Haziran'da başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışını, imar alanında son 30 yılın en önelim olayı olarak değerlendirdi. Geçmişte Türkiye’de 13 farklı imar affının yapıldığını, ancak bunların kalıcı bir çözüm getirmediğini belirten Bakan Özhaseki, İmar Barışı'nda, 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabilecekleri, sürenin 31 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren bir göç dalgasının yaşandığını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bu dönemlerde gerekli hazırlıklar yapılmadığı için günümüzde sorunların yaşandığını söyledi.

Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular 8 Haziran'da başlıyor

"26,5 MİLYONLUK BAĞIMSIZ BİRİM VAR"

Türkiye’nin yapı stoğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, "Geldiğimiz noktada içimiz acıyarak söylüyoruz, Türkiye’de yapı stoğu olarak sağlıksız yapılar bulunduğu gibi, kimliksiz yapılar da mevcut. Ruhsatsız, iskansız, insanların aklına estiği gibi inşa ettiği yapılar var. Bu ortam doğru bir ortam değil. TÜİK verilerine göre 26 milyon 358 bin gibi bir sayı var. 26.5 milyon civarında bağımsız birimimiz var. 9.5 milyon civarında da binalarımız var. Bunların içinde imara aykırı yapı ne kadar diye soruyoruz, bunları bilen belediye başkanımız da yok ne yazık ki. Herhalde şu anda imara aykırılık teşkil eden yapı sayısı yüzde 50’lerin üzerindedir. Siyaset kurumu bu sorunlara çözüm bulma yeridir. Bunlara gözümüzü kapatamayız." diye konuştu.

"TERTEMİZ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

İmar Barışı Kanunu'nun detaylarına da değinen Bakan Özhaseki, vatandaşların bu düzenlemeden yararlanmak için kendi istekleriyle gelip başvuruda bulunacağını açıkladı.

Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular 8 Haziran'da başlıyor

"BAŞVURULAR 8 HAZİRAN'DA BAŞLAYIP 31 EKİM'DE SONA ERECEK"

Vatandaşın beyanının esas alınacağını söyleyen Bakan Özhaseki, yapı kayıt belgesine başvuruların 8 Haziran'da başlayacağını söyledi. Vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanının esas alınacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvuruları vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden takip edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Cuma gününden itibaren vatandaşların hem başvurularını kabul edecek, hem de bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular 8 Haziran Cuma gününden başlayıp, 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek'' şeklinde konuştu

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