Yapı Kredi Kültür Sanat'ta etkinlikler devam ediyor

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın İstiklal Caddesi’ndeki yenilenen binasında düzenlediği etkinlikler “Sanat Tarihi Konuşmaları - Dünya Savaşının Sanata Yansıması” ile devam ediyor.

Kemal İskender’in Sanat Tarihi Konuşmaları kapsamında 1. Dünya Savaşı’nın sanata etkilerini anlattığı etkinlik, Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da yapılacak.

Sanat Tarihi Konuşmaları - Dünya Savaşının Sanata Yansıması

1. Dünya Savaşı öncesinde sanatta iyimserlik hâkimdi; yeni ayak basılan yüzyılın aydınlık bir geleceğe uzandığı inancıyla sanatçılar idealist düşler kuruyorlardı. Dışavurumculuk ve Kübizm sanata soyut bir dil kazandırmış ve üsluba ilişkin yeni bir kavrayış doğurmuştu. Fovizm ve İzlenmicilik-Sonrası akımlarının sanatçıları, dünyayı parlak renklerle ve göz alıcı manzaralarla dolduruyordu. Ancak 1914’te bu düşer, gelişmiş teknolojinin ve bilimin savaşa tahvil edilmesiyle kâbusa döndü: Ölüm, ağır silahlardan ve savaş uçaklarından yağıyordu. Kübizmin soyutlamaları ve Fovizmin çocuksu renkleri yerini savaşın ve teknolojinin eleştirisine bıraktı. İsviçre’de Dada’nın, Almanya’da Yeni Nesnelciliğin doğuşunda bu savaş karşıtı duyarlılık rol oynadı.