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Yapı Kredi Yayınları, beş bininci kitabını kutladı

Sadece 2017 yılında 5 milyona yakın kitap basan Yapı Kredi Yayınları, bugün başlık sayısında beş bininci kitabını yayımlayarak okurlarını selamladı.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 15:59..
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Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yapı Kredi Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç:

“Bugün, nereden bakılsa, sanat, edebiyat ve fikir sahalarında neşriyat yapan bir yayınevinin 5000 başlığa ulaşması eşine az rastlanır bir hâdisedir. Memleketimizde maalesef okumaya ayrılan zamanın gelişmiş ülkelere nisbeten çok daha az olduğu göz önüne alındığında bu akşam bu vesîleyle bir araya gelmiş olmamız daha da mânidar oluyor. 5000 kitabı, iyi bir okurun ömrü boyunca okuyabileceği kitap sayısı olarak değerlendirirsek, yayınevimizin bir ömre bedel eser yayımlamış olduğunu söylememiz yanlış olmaz kanaatindeyim.

Yapı Kredi Yayınları, beş bininci kitabını kutladı

Bu vesîleyle, bir kütüphane dolusu kıymetli eseri kültür hayatımıza kazandıran kıymetli yazarlarımızı, çevirmenlerimizi, sanatçılarımızı, yayınevimize bugüne kadar emek verenleri, kitapların basımında ve okura ulaşmasında pay sahibi olan herkesi candan tebrîk ederim. Bizim için müstesnâ bir mihenk taşı olan bu geceyi teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

NAZIM'IN CEP DEFTERİ

Yapı Kredi Yayınları’nın 5000. kitabı olan “Nazım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları” nın bir grup araştırmacının ve editör olarak Yücel Demirel’in Memet Fuat Arşivi Piraye Koleksiyonu üzerinde birkaç yıllık çalışmasının sonucu oluşturulduğunu belirten Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen ise şu değerlendirmede bulundu:

Yapı Kredi Yayınları, beş bininci kitabını kutladı

“Bunun gibi ülkemizin kültür âlemine, sanat dünyasına, düşünce hayatına sunacağımız daha pek çok kitap var hayalimizde. Çünkü biliyoruz ki her kitap bir hayaldir ve bir yayınevi de hayal kurduğu ve bu hayaller için çalıştığı sürece yaşar.”

YAPI KREDİ'DEN DEV KÜLTÜR HİZMETİ

Edebiyat, şiir, felsefe, sanat, tarih, şehir monografileri ve çocuk edebiyatı gibi alanlarda yoğunlaşan yayın etkinliğiyle Yapı Kredi Yayınları; Sanat Dünyamız, Cogito ve Kitap-lık dergileriyle de sanat, felsefe, edebiyat ve çizgi roman alanlarında önemli bir boşluğu dolduruyor.

Yapı Kredi Yayınları, beş bininci kitabını kutladı

1000. kitabı Aloşnâme”, 2000. kitabı “İbn Battûta Seyahatnâmesi,” 3000. kitabıKazım Karabekir’in Günlükleri”, 4000. kitabı Ara Güler'in fotoğrafları ve Turhan Selçuk'un çizimleriyle 1978’de Allahın Askerleri adıyla kitaplaşan röportaj dizisi Yaşar Kemal’in “Çocuklar İnsandır” olan Yapı Kredi Yayınları, 5000. kitap olarak büyük şair Nâzım Hikmet’in “Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları(1937 – 1942)” nı seçti.

NAZIM HİKMET'İN ŞAİRLİĞİ

“Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları (1937-1942)”, bir grup araştırmacının Memet Fuat Arşivi Piraye Koleksiyonu üzerine çalışması sonucu ve Yücel Demirel’in editörlüğüyle oluşturuldu.  Kitap, Nâzım Hikmet'in 1937-1942 yılları arasında İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa hapishanelerinde tuttuğu 6 cep defterinden yola çıkarak hazırlandı.

Yapı Kredi Yayınları, beş bininci kitabını kutladı

Farklı boyutlardaki 6 defter, tıpkı basımların yanı sıra şairin notlarında yer alan bazen bir tek kelimenin, yarım kalmış bir cümlenin, bir mısranın, adresin ya da rakamların çağrıştırdıkları döneme ait açıklama metinleri de eklenerek 6 kitap haline getirildi.

Yapı Kredi Yayınları, beş bininci kitabını kutladı

Nâzım Hikmet'in şairliğini, âşık ve mahkûm hallerini gösteren 6 cep defterine ek olarak belge ve fotoğraflar da 7. kitap "Zeyl"de toplandı. Erden Akbulut, Yeşim Bilge, Handan Durgut, Mehmet Ulusel'den oluşan Piraye Koleksiyonu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kitap, şairin 116. doğum yılında okurlarıyla buluştu.

Yapı Kredi Yayınları, beş bininci kitabını kutladı

Etkinlikte ayrıca müzisyen Ferhat Livaneli bir dinleti sundu. Sanatçının gitarıyla seslendirdiği eserler arasında Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali ve Orhan Veli’nin şiirlerinden Zülfü Livaneli tarafından bestelenmiş olan parçalar yer aldı.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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