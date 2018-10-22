Yapı Kredi Yayınları TÜYAP Kitap Fuarı'nda

Bu yıl 37'incisi düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı'na her sene olduğu gibi bu yıl da kitapseverlerle buluşacak olan Yapı Kredi Yayınları, fuar boyunca yazarlarıyla, kitaplarıyla okurlarını ağırlayacak.

FUARDA OLACAK

Edebiyattan, sanata, tarihten, politikaya, araştırmadan, bilime kadar pek çok alanda eser veren Türkiye'de yayıncılık alanında önemli bir noktada bulunan Yapı Kredi Yayınları, okurlarına yepyeni kitaplarla furardaki yerini alacak.

Özellikle gençler için Nutuk kitabı okurların beğenisini kazanacak.

YAZARLAR BULUŞMASI

Füruzan, İpek Çalışlar, Yalvaç Ural, Muzaffer Özgüleş, Mine Söğüt, Doğan Gündüz, Görkem Kantar Arsoy, Feridun Oral, Sara Şahinkanat, Elif Yemenici Yapı Kredi Yayınları standında okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.