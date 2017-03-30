Yapı Kredi'de 2. dönemde de Ali Koç var

Yapı Kredi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın önceki gün yapıldığı hatırlatıldı.

GÖREV DAĞILIMLARI

Açıklamada, yönetim kurulunun dünkü kararı ile Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Ali Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Carlo Vivaldi'nin seçilmelerine, daha önce murahhas üyeliğe atanmış bulunan H. Faik Açıkalın ve Niccolo Ubertalli'nin de Murahhas Üye olarak göreve devam etmelerine karar verildiği bildirildi.





