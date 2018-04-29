Yaralanan itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

Fatih'te 27 Nisan Cuma günü bir otelin sauna kısmında çıkan yangını söndürmeye giden Fatih itfaiye grubunda görevli Taner Çebi, yangını söndürmek ve yaralıları tahliye etmek için canını ortaya koydu.
Yangında yaralanan Çebi, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Taner Çebi için yarın İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı'nda tören yapılacak. Çebi'nin cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.
Şehit itfaiye eri Çebi, evli ve biri 5, diğeri 1,5 yaşında 2 çocuk babasıydı.