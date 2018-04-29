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Yaralanan itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul'da bir otelde çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan Fatih itfaiye grubunda görevli 42 yaşındaki Taner Çebi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA | 29.04.2018 - 14:12..
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Fatih'te 27 Nisan Cuma günü bir otelin sauna kısmında çıkan yangını söndürmeye giden Fatih itfaiye grubunda görevli Taner Çebi, yangını söndürmek ve yaralıları tahliye etmek için canını ortaya koydu.

Yangında yaralanan Çebi, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.

Yaralanan itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

2 ÇOCUK BABASIYDI

Taner Çebi için yarın İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı'nda tören yapılacak. Çebi'nin cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit itfaiye eri Çebi, evli ve biri 5, diğeri 1,5 yaşında 2 çocuk babasıydı.

Yaralanan itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

Yaralanan itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

Yaralanan itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

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